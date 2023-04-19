Качин
Педро начал турнир с победы над нидерландцем Гейсом Брауэром — 6:3, 7:5.
На прошлой неделе аргентинец дошел до финала на «челленджере» в Мадриде. В решающем матче Качин проиграл россиянину Александру Шевченко (4:6, 3:6).
В начале апреля 69-я ракетка мира проиграл Себастьяну Баэсу во втором круге турнира в португальском Эшториле.
В предыдущих сезонах Качин не выиграл ни одного матча в Барселоне на уровне основной сетки.
Циципас
Стефанос попал в число сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.
На прошлой неделе Циципас не смог защитить титул на «Мастерсе» в Монте-Карло, где ему удавалось побеждать два сезона подряд.
Грек проиграл в четвертьфинале американцу Тейлору Фрицу — 2:6, 4:6. Циципас сыграл явно ниже своих возможностей. Но при этом надо признать, что соперник шикарно провел матч.
Циципас дважды доходил в Барселоне до финала — в сезонах-2018 и 2021. В прошлом году Стеф уступил в 1/4 финала Карлосу Алькарасу.
Прогноз и ставка
Букмекеры уверены в победе Циципаса. На Качина в этом матче можно поставить за 8.00.
Вряд ли у грека будут проблемы. Аргентинский теннисист, как правило, очень слабо проводит матчи против соперников из топ-50, не говоря уже о первой десятке.
Ставка — победа Качина с форой по геймам (-5,5) за 1.97.