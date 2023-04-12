Швейцарец Стэн Вавринка сыграет против американца Тейлора Фрица во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 12 апреля, начало — в 12:00 мск. Фриц — Вавринка: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Фриц

Тейлор попал в число сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда. В этом году он еще не играл на грунте.

В конце марта Фриц дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Майами. Американец одержал классные победы над Денисом Шаповаловым и Хольгером Руне, после чего уступил Карлосу Алькарасу.

В Индиан-Уэллсе Тейлор тоже не смог пройти 1/4 финала — здесь его остановил итальянец Янник Синнер.

Фриц успешно выступил в Монте-Карло в прошлом сезоне, сумев дойти до четвертьфинала. Но на этом покрытии он все-таки не так опасен, как на харде.

Вавринка

У Стэна в первом круге был тяжелейший матч против Таллона Грикспора — 5:7, 6:3, 6:4.

После первого сета 38-летний швейцарец отдал лишь один гейм на собственной подаче.

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И в целом Вавринка показал классный теннис, постоянно радуя зрителей своим шикарным бекхэндом.

Стэн прошел первый раунд на четвертом турнире подряд.

Прогноз и ставка

На Фрица в этом матче можно поставить за 1.44, победу Вавринки букмекеры предлагают за 2.78.

Стэн будет серьезным препятствием для американца. И тут надо учитывать, что вряд ли Фриц сможет сходу показать на грунте свой лучший теннис. Тренировки и матч против серьезного соперника — это совершенно разные вещи.

Ставка — тотал выигранных геймов Вавринки больше 12,0 за 1.97. Фриц точно не сможет обыграть опытного швейцарца в двух сетах.