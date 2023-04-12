Фриц
Тейлор попал в число сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда. В этом году он еще не играл на грунте.
В конце марта Фриц дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Майами. Американец одержал классные победы над Денисом Шаповаловым и Хольгером Руне, после чего уступил Карлосу Алькарасу.
В Индиан-Уэллсе Тейлор тоже не смог пройти 1/4 финала — здесь его остановил итальянец Янник Синнер.
Фриц успешно выступил в Монте-Карло в прошлом сезоне, сумев дойти до четвертьфинала. Но на этом покрытии он все-таки не так опасен, как на харде.
Вавринка
У Стэна в первом круге был тяжелейший матч против Таллона Грикспора — 5:7, 6:3, 6:4.
После первого сета 38-летний швейцарец отдал лишь один гейм на собственной подаче.
И в целом Вавринка показал классный теннис, постоянно радуя зрителей своим шикарным бекхэндом.
Стэн прошел первый раунд на четвертом турнире подряд.
Прогноз и ставка
На Фрица в этом матче можно поставить за 1.44, победу Вавринки букмекеры предлагают за 2.78.
Стэн будет серьезным препятствием для американца. И тут надо учитывать, что вряд ли Фриц сможет сходу показать на грунте свой лучший теннис. Тренировки и матч против серьезного соперника — это совершенно разные вещи.
Ставка — тотал выигранных геймов Вавринки больше 12,0 за 1.97. Фриц точно не сможет обыграть опытного швейцарца в двух сетах.