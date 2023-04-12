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    Штруфф покажет, как надо играть против Де Минаура?

    Де Минаур — Штруфф. Прогноз (к. 1.92) и ставки на «Мастерс» в Монте-Карло 12 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Де Минаур — Штруфф
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    Алекс Де Минаур
    Австралиец Алекс Де Минаур сыграет против немца Яна-Леннарда Штруффа во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 12 апреля, начало — в 12:00 мск. Де Минаур — Штруфф: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Монте-Карло. Мужчины 12 Апреля 2023 года

    Де Минаур

    Алекс начал турнир с разгромной победы над Энди Марреем — 6:1, 6:3.

    Британец, надо признать, вообще ничего не показал. Энди даже заявил, что это был, возможно, один из худших матчей в его карьере. И все идет к тому, что Маррей больше не будет играть на грунте в этом году.

    Для Де Минаура, к слову, это тоже был первый матч на грунте в текущем сезоне.

    В прошлом году Алекс неплохо выступал на глине, сумев дойти до полуфинала в Барселоне и выиграть по два матча в Риме и Лионе.

    Штруфф

    Штруфф тем временем пробился в основную сетку через квалификацию. В текущем рейтинге он занимает всего лишь 100-е место.

    В решающем матче отбора немецкий теннисист одержал победу над финном Эмилем Руусувуори — 7:6, 5:7, 6:0.

    После этого Штруфф одержал уверенную победу над испанцем Альбертом Рамосом — 6:4, 6:3.

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    На прошлой неделе 32-летний теннисист не смог пройти первый круг в Марракеше, сразу же проиграв французу Уго Гастону (6:3, 4:6, 5:7).

    Также стоит отметить, что первые месяцы сезона Штруфф провел, в основном, на «челленджерах», пытаясь улучшить свое положение в рейтинге.

    Прогноз и ставка

    На Де Минаура в этом матче можно поставить за 1.60, победу Штруффа букмекеры предлагают за 2.34.

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    Австралиец, если судить по встрече с Марреем, вполне способен обыграть в двух сетах и Штруффа.

    Но в данном случае вряд ли дойдет до столь жесткого разгрома.

    Ставка — победа Де Минаура с форой по геймам (-2,5) за 1.92.

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    Де Минаур — Штруфф: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 12.04.2023. Прогнозы на теннис. Штруфф покажет, как надо играть против Де Минаура?
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