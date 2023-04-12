Австралиец Алекс Де Минаур сыграет против немца Яна-Леннарда Штруффа во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 12 апреля, начало — в 12:00 мск. Де Минаур — Штруфф: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Де Минаур

Алекс начал турнир с разгромной победы над Энди Марреем — 6:1, 6:3.

Британец, надо признать, вообще ничего не показал. Энди даже заявил, что это был, возможно, один из худших матчей в его карьере. И все идет к тому, что Маррей больше не будет играть на грунте в этом году.

Для Де Минаура, к слову, это тоже был первый матч на грунте в текущем сезоне.

В прошлом году Алекс неплохо выступал на глине, сумев дойти до полуфинала в Барселоне и выиграть по два матча в Риме и Лионе.

Штруфф

Штруфф тем временем пробился в основную сетку через квалификацию. В текущем рейтинге он занимает всего лишь 100-е место.

В решающем матче отбора немецкий теннисист одержал победу над финном Эмилем Руусувуори — 7:6, 5:7, 6:0.

После этого Штруфф одержал уверенную победу над испанцем Альбертом Рамосом — 6:4, 6:3.

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На прошлой неделе 32-летний теннисист не смог пройти первый круг в Марракеше, сразу же проиграв французу Уго Гастону (6:3, 4:6, 5:7).

Также стоит отметить, что первые месяцы сезона Штруфф провел, в основном, на «челленджерах», пытаясь улучшить свое положение в рейтинге.

Прогноз и ставка

На Де Минаура в этом матче можно поставить за 1.60, победу Штруффа букмекеры предлагают за 2.34.

Австралиец, если судить по встрече с Марреем, вполне способен обыграть в двух сетах и Штруффа.

Но в данном случае вряд ли дойдет до столь жесткого разгрома.

Ставка — победа Де Минаура с форой по геймам (-2,5) за 1.92.