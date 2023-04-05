Австриец Доминик Тим сыграет против американца Бена Шалтона во втором круге турнира в Эшториле (Португалия). Матч пройдет 5 апреля, начало — в 14:00 мск. Тим — Шелтон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Тим

Доминик все-таки сумел пройти первый раунд, выиграв у своего соотечественника Себастьяна Офнера — 3:6, 6:3, 6:4.

Даже по счету видно, что игра получилась нервной. От очередного поражения его спасли ошибки соперника. Офнер слабо играл на собственной подаче во второй и третьей партиях.

Тим одержал всего лишь вторую победу в сезоне и заодно прервал неприятную серию из пяти поражений (а всего в этом он проиграл уже девять матчей из 11-ти).

Также стоит отметить, что Тим ранее в этом году уже играл на грунте. В Буэнос-Айресе бывшая третья ракетка мира прошел первый раунд, а в Рио-де-Жанейро и Сантьяго не выиграл ни одного матча.

Шелтон

Бен тем временем впервые в карьере играет на турнире в Европе.

И еще один интересный факт: это его первый турнир на грунте. И как ни странно, американец здорово провел дебютный матч на новом покрытии.

Шелтон начал турнир с победы над французом Констаном Лестьенном — 7:5, 7:5.

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Важный момент: 20-летний теннисист отдал лишь один гейм на собственной подаче и выиграл 83 процента очков на первом мяче.

В общем, теперь можно не сомневаться — Шелтон способен показывать классный теннис не только на харде.

Прогноз и ставка

На Тима в этом матче можно поставить за 1.67, победу Шелтона букмекеры предлагают за 2.05.

Похоже, это один из тех случаев, когда коэффициенты можно смело поменять местами. Глядя на то, как Бен играл против Лестьенна, легко поверить, что он и Тима остановит. И вряд ли это станет для кого-то сюрпризом.

Ставка — победа Шелтона за 2.05.