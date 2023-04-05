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    Сможет ли Тим обыграть Шелтона?

    Тим — Шелтон. Прогноз (к. 2.05) и ставки на турнир в Эшториле 5 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Тим — Шелтон
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    Бен Шелтон
    Австриец Доминик Тим сыграет против американца Бена Шалтона во втором круге турнира в Эшториле (Португалия). Матч пройдет 5 апреля, начало — в 14:00 мск. Тим — Шелтон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Тим

    Доминик все-таки сумел пройти первый раунд, выиграв у своего соотечественника Себастьяна Офнера — 3:6, 6:3, 6:4.

    Даже по счету видно, что игра получилась нервной. От очередного поражения его спасли ошибки соперника. Офнер слабо играл на собственной подаче во второй и третьей партиях.

    Тим одержал всего лишь вторую победу в сезоне и заодно прервал неприятную серию из пяти поражений (а всего в этом он проиграл уже девять матчей из 11-ти).

    Также стоит отметить, что Тим ранее в этом году уже играл на грунте. В Буэнос-Айресе бывшая третья ракетка мира прошел первый раунд, а в Рио-де-Жанейро и Сантьяго не выиграл ни одного матча.

    Шелтон

    Бен тем временем впервые в карьере играет на турнире в Европе.

    И еще один интересный факт: это его первый турнир на грунте. И как ни странно, американец здорово провел дебютный матч на новом покрытии.

    Шелтон начал турнир с победы над французом Констаном Лестьенном — 7:5, 7:5.

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    Важный момент: 20-летний теннисист отдал лишь один гейм на собственной подаче и выиграл 83 процента очков на первом мяче.

    В общем, теперь можно не сомневаться — Шелтон способен показывать классный теннис не только на харде.

    Прогноз и ставка

    На Тима в этом матче можно поставить за 1.67, победу Шелтона букмекеры предлагают за 2.05.

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    Похоже, это один из тех случаев, когда коэффициенты можно смело поменять местами. Глядя на то, как Бен играл против Лестьенна, легко поверить, что он и Тима остановит. И вряд ли это станет для кого-то сюрпризом.

    Ставка — победа Шелтона за 2.05.

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    Тим — Шелтон: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 05.04.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Тим обыграть Шелтона?
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