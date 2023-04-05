Испанец Алехандро Давидович-Фокина сыграет против француза Люки Ван Аша во втором круге турнира в Эшториле (Португалия). Матч пройдет 5 апреля, начало — в 20:30 мск. Ван Аш — Давидович-Фокина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Ван Аш

Люка на этой неделе дебютировал в топ-100 — в обновленной версии рейтинга он занимает 91-е место.

Ван Аш ворвался в сотню лучших после победы на грунтовом «челленджере» в Сан-Ремо. В решающем матче 18-летний теннисист разгромил опытного перуанца Хуана-Пабло Варильяса (6:1, 6:3).

Кроме того, в начале марта француз выиграл «челленджер» в По (Франция). В финале Люка победил Уго Умбера (7:6, 4:6, 7:6).

В Эшториле Ван Аш начал с волевой победы над португальцем Педро Соузой — 6:7, 6:3, 6:1.

Также стоит отметить, что в прошлом году Ван Аш провел на грунте 60 матчей (40 побед и 20 поражений). Пусть и не на самых сильных турнирах, но это явно говорит о том, что парню нравится играть на этом покрытии.

Давидович-Фокина

Алехандро в этом году не выиграла ни одного матча только на турнире в Роттердаме. Здесь он сразу уступил Даниилу Медведеву.

А на остальных турнирах испанец обязательно проходил хотя бы один раунд.

Пока что самым успешным для Давидовича-Фокины стал «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, где ему удалось дойти до четвертьфинала. Дальше 24-ю ракетку мира не пустил Медведев.

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В прошлом году Давидович-Фокина дошел в Эшториле до четвертьфинала, а в сезонах-2019 и 2021 — до полуфинала.

И еще один момент, на который надо обратить внимание: в 2022-м Алехандро добрался до финала на грунтовом «Мастерсе» в Монте-Карло.

Прогноз и ставка

На Ван Аша в этом матче можно поставить за 2.95, победу Давидовича-Фокины букмекеры предлагают за 1.40.

Люка, безусловно, талантлив, но пока что ему не очень легко на уровне ATP. До Эшторила молодой француз не смог пройти первый круг на четырех турнирах.

Скорее всего, Алехандро остановит 18-летнего соперника.

Ставка — победа Давидовича-Фокины + тотал геймов больше 20,5 за 2.51.