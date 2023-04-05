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    Давидовичу-Фокине хватит двух сетов для победы над Ван Ашем?

    Ван Аш — Давидович-Фокина. Прогноз (к. 2.43) и ставки на турнир в Эшториле 5 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Ван Аш — Давидович-Фокина
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    Алехандро Давидович-Фокина
    Испанец Алехандро Давидович-Фокина сыграет против француза Люки Ван Аша во втором круге турнира в Эшториле (Португалия). Матч пройдет 5 апреля, начало — в 20:30 мск. Ван Аш — Давидович-Фокина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Эшторил. Мужчины 05 Апреля 2023 года

    Ван Аш

    Люка на этой неделе дебютировал в топ-100 — в обновленной версии рейтинга он занимает 91-е место.

    Ван Аш ворвался в сотню лучших после победы на грунтовом «челленджере» в Сан-Ремо. В решающем матче 18-летний теннисист разгромил опытного перуанца Хуана-Пабло Варильяса (6:1, 6:3).

    Кроме того, в начале марта француз выиграл «челленджер» в По (Франция). В финале Люка победил Уго Умбера (7:6, 4:6, 7:6).

    В Эшториле Ван Аш начал с волевой победы над португальцем Педро Соузой — 6:7, 6:3, 6:1.

    Также стоит отметить, что в прошлом году Ван Аш провел на грунте 60 матчей (40 побед и 20 поражений). Пусть и не на самых сильных турнирах, но это явно говорит о том, что парню нравится играть на этом покрытии.

    Давидович-Фокина

    Алехандро в этом году не выиграла ни одного матча только на турнире в Роттердаме. Здесь он сразу уступил Даниилу Медведеву.

    А на остальных турнирах испанец обязательно проходил хотя бы один раунд.

    Пока что самым успешным для Давидовича-Фокины стал «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, где ему удалось дойти до четвертьфинала. Дальше 24-ю ракетку мира не пустил Медведев.

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    В прошлом году Давидович-Фокина дошел в Эшториле до четвертьфинала, а в сезонах-2019 и 2021 — до полуфинала.

    И еще один момент, на который надо обратить внимание: в 2022-м Алехандро добрался до финала на грунтовом «Мастерсе» в Монте-Карло.

    Прогноз и ставка

    На Ван Аша в этом матче можно поставить за 2.95, победу Давидовича-Фокины букмекеры предлагают за 1.40.

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    Люка, безусловно, талантлив, но пока что ему не очень легко на уровне ATP. До Эшторила молодой француз не смог пройти первый круг на четырех турнирах.

    Скорее всего, Алехандро остановит 18-летнего соперника.

    Ставка — победа Давидовича-Фокины + тотал геймов больше 20,5 за 2.51.

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    Ван Аш — Давидович-Фокина: прогноз, ставка (2.51), статистика, коэффициенты матча 05.04.2023. Прогнозы на теннис. Давидовичу-Фокине хватит двух сетов для победы над Ван Ашем?
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