Немец Александр Зверев сыграет с японцем Таро Даниэлем во втором круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 24 марта, начало — в 18:00 мск. Даниэль — Зверев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Даниэль

Таро в стартовом раунде встречался с Артуром Риндеркнешем, который был вынужден сняться из-за травмы по ходу первого сета.

На недавнем «Матсерсе» в Индиан-Уэллсе японский теннисист сначала прошел квалификацию, а потом выиграл два матча в основной сетке.

Примечательно, что во втором круге Даниэль остановил итальянца Маттео Берреттини (7:6, 0:6, 6:3), после чего проиграл британцу Кэмерону Норри, несмотря на то, что взял первый сет и вел с брейком во втором.

Также стоит добавить, что в Акапулько Таро дошел до четвертьфинала. Во втором круге представитель Страны восходящего солнца выиграл на решающем тай-брейке у Каспера Рууда.

Зверев

Зверев тем временем дошел до четвертого раунда в Индиан-Уэллсе. Дальше его не пустил Даниил Медведев.

У немца была шикарная возможность прервать победную серию россиянина, который в начале второго сета получил повреждение голеностопа. Но в итоге — поражение, хотя на корте была абсолютно равная игра — 7:6, 6:7, 5:7.

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Перед этим Зверев выиграл у Педро Качина и Эмиля Руусувуори. Финна бывшая вторая ракетка мира дожал только в третьем сете.

Лучшим результатом Зверева в Майми остается выход в финал в сезоне-2018. В прошлом году он дошел до четвертьфинала.

Прогноз и ставка

На Даниэля в этом матче можно поставить за 4.60, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.20.

В принципе, Таро способен как минимум заставить Сашу нервничать. Недавние турниры показали, что японца ни в коем случае нельзя недооценивать.

Так что вряд ли Зверев выиграет с разгромным счетом. Не исключено, что ему еще и дополнительный сет понадобится.

Ставка — победа Зверева + тотал геймов больше 21,5 за 2.31.