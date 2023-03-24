ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мохаммед КудусМохаммед Кудус — новая трансферная цель топ-клубов Криштиану РоналдуЧто смотреть в международную паузу: Роналду и Кейн идут на рекорд, перезагрузка Бундестим и тренеры-дебютанты Нассер Аль-ХелаифиТщеславие ПСЖ. Как деньги сделали парижан слепыми к доморощенным талантам
  • 22:04
    • Иран и Россия сыграли вничью
  • 22:00
    • ЦСКА переиграл «Локомотив» и упрочил преимущество в серии
  • 20:48
    • World Athletics восстановила членство России
  • 19:55
    • Словения переиграла Казахстан в отборе на Евро-2024
    Все новости спорта

    Звереву может не хватить двух сетов для победы над Даниэлем

    Даниэль — Зверев. Прогноз (к. 2.31) и ставки на «Мастерса» в Майами 24 марта 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Александр Зверев
    Прогноз и ставки на Даниэль — Зверев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Зверев
    Немец Александр Зверев сыграет с японцем Таро Даниэлем во втором круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 24 марта, начало — в 18:00 мск. Даниэль — Зверев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Теннис. Майами. Мужчины 24 Марта 2023 года

    Даниэль

    Таро в стартовом раунде встречался с Артуром Риндеркнешем, который был вынужден сняться из-за травмы по ходу первого сета.

    На недавнем «Матсерсе» в Индиан-Уэллсе японский теннисист сначала прошел квалификацию, а потом выиграл два матча в основной сетке.

    Примечательно, что во втором круге Даниэль остановил итальянца Маттео Берреттини (7:6, 0:6, 6:3), после чего проиграл британцу Кэмерону Норри, несмотря на то, что взял первый сет и вел с брейком во втором.

    Также стоит добавить, что в Акапулько Таро дошел до четвертьфинала. Во втором круге представитель Страны восходящего солнца выиграл на решающем тай-брейке у Каспера Рууда.

    Зверев

    Зверев тем временем дошел до четвертого раунда в Индиан-Уэллсе. Дальше его не пустил Даниил Медведев.

    У немца была шикарная возможность прервать победную серию россиянина, который в начале второго сета получил повреждение голеностопа. Но в итоге — поражение, хотя на корте была абсолютно равная игра — 7:6, 6:7, 5:7.

    Все прогнозы на теннис

    Перед этим Зверев выиграл у Педро Качина и Эмиля Руусувуори. Финна бывшая вторая ракетка мира дожал только в третьем сете.

    Лучшим результатом Зверева в Майми остается выход в финал в сезоне-2018. В прошлом году он дошел до четвертьфинала.

    Прогноз и ставка

    На Даниэля в этом матче можно поставить за 4.60, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.20.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    В принципе, Таро способен как минимум заставить Сашу нервничать. Недавние турниры показали, что японца ни в коем случае нельзя недооценивать.

    Так что вряд ли Зверев выиграет с разгромным счетом. Не исключено, что ему еще и дополнительный сет понадобится.

    Ставка — победа Зверева + тотал геймов больше 21,5 за 2.31.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.63
  • Прогноз на матч Венгрия — Эстония
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.21
  • Прогноз на матч Линетт — Родина
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  3.20
  • Прогноз на матч Италия — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Португалия — Лихтенштейн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.55
  • Прогноз на матч Дания — Финляндия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  4.92
  • Экспресс дня 23 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Северная Македония — Мальта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Исландия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.77
  • Прогноз на матч Сан-Марино — Северная Ирландия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.04
  • Прогноз на матч Словакия — Люксембург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  5.50
  • Прогноз на матч Италия — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.97
  • Прогноз на матч Котов — Этчеверри
  • Теннис
  • Завтра в 00:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Баррер — Сафиуллин
  • Теннис
  • Завтра в 00:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Алжир — Нигер
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Даниэль — Зверев: прогноз, ставка (2.31), статистика, коэффициенты матча 24.03.2023. Прогнозы на теннис. Звереву может не хватить двух сетов для победы над Даниэлем
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры