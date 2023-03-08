Ивашко
Илья слабо начал сезон, до сих пор не выиграв ни одного матча.
Серия поражений белорусского теннисиста с учетом прошлого сезона составляет уже девять матчей.
В конце февраля Ивашко не смог пройти квалификацию в Дубае, сразу же проиграв россиянину Александру Шевченко.
Кроме того, в прошлом месяце 29-летний теннисист не выиграл ни одного матча в Далласе, Делрей-Бич и Дохе.
Сафиуллин
Роман снова выпал из первой сотни рейтинга и на данный момент занимает 113-е место.
Сафиуллин получил место в основной сетке турнира в Индиан-Уэллс после того, как один из участников снялся из-за травмы.
В конце прошлого месяца россиянин, как и Ивашко, не сумел попасть в основную сетку турнира в Дубае. Сафиуллин в первом матче отбора проиграл Павлу Котову.
В Марселе 25-летний теннисист уступил в первом круге французу Артуру Фису.
В Роттердаме Сафиуллин снова проиграл в квалификации. Здесь ему не удалось пройти шведа Микаэля Имера.
Прогноз и ставка
На Ивашко в этом матче можно поставить за 2.08, победу Сафиуллина букмекеры предлагают за 1.75.
Два года назад Роман уверенно разобрался с белорусом на Открытом чемпионате Австралии. Но предстоящий матч, скорее всего, будет испытанием для обоих теннисистов.
Скорее всего, россиянину и белорусу понадобится дополнительный сет.
Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.33.
Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном гейме будет тай-брейк за 2.33.