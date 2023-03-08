Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против белоруса Ильи Ивашко в первом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 8 марта, начало — в 22:00 мск. Ивашко — Сафиуллин: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Ивашко

Илья слабо начал сезон, до сих пор не выиграв ни одного матча.

Серия поражений белорусского теннисиста с учетом прошлого сезона составляет уже девять матчей.

В конце февраля Ивашко не смог пройти квалификацию в Дубае, сразу же проиграв россиянину Александру Шевченко.

Кроме того, в прошлом месяце 29-летний теннисист не выиграл ни одного матча в Далласе, Делрей-Бич и Дохе.

Сафиуллин

Роман снова выпал из первой сотни рейтинга и на данный момент занимает 113-е место.

Сафиуллин получил место в основной сетке турнира в Индиан-Уэллс после того, как один из участников снялся из-за травмы.

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В конце прошлого месяца россиянин, как и Ивашко, не сумел попасть в основную сетку турнира в Дубае. Сафиуллин в первом матче отбора проиграл Павлу Котову.

В Марселе 25-летний теннисист уступил в первом круге французу Артуру Фису.

В Роттердаме Сафиуллин снова проиграл в квалификации. Здесь ему не удалось пройти шведа Микаэля Имера.

Прогноз и ставка

На Ивашко в этом матче можно поставить за 2.08, победу Сафиуллина букмекеры предлагают за 1.75.

Два года назад Роман уверенно разобрался с белорусом на Открытом чемпионате Австралии. Но предстоящий матч, скорее всего, будет испытанием для обоих теннисистов.

Скорее всего, россиянину и белорусу понадобится дополнительный сет.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.33.

Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном гейме будет тай-брейк за 2.33.