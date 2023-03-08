ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Бруну ФернандешСкатился до уровня Роналду. Тен Хаг должен забрать у Фернандеша капитанскую повязку после позора на «Энфилде» Поль ПогбаТравмы, шантаж и хейт фанатов. Как возвращение Погба в «Ювентус» обернулось кошмаром ПСЖ — «Бавария»ЛЧ. «Бавария» попытается сдержать Мбаппе, «Боруссия» решит судьбу Поттера, возвращение Конте
    Все новости спорта

    Сафиуллину и Ивашко понадобится дополнительный сет

    Ивашко — Сафиуллин. Прогноз (к. 2.33) и ставки на «Мастерс» в Индиан-Уэллс 8 марта 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Роман Сафиуллин
    Прогноз и ставки на Ивашко — Сафиуллин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роман Сафиуллин
    Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против белоруса Ильи Ивашко в первом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 8 марта, начало — в 22:00 мск. Ивашко — Сафиуллин: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Ивашко

    Илья слабо начал сезон, до сих пор не выиграв ни одного матча.

    Серия поражений белорусского теннисиста с учетом прошлого сезона составляет уже девять матчей.

    В конце февраля Ивашко не смог пройти квалификацию в Дубае, сразу же проиграв россиянину Александру Шевченко.

    Кроме того, в прошлом месяце 29-летний теннисист не выиграл ни одного матча в Далласе, Делрей-Бич и Дохе.

    Сафиуллин

    Роман снова выпал из первой сотни рейтинга и на данный момент занимает 113-е место.

    Сафиуллин получил место в основной сетке турнира в Индиан-Уэллс после того, как один из участников снялся из-за травмы.

    Все прогнозы на теннис

    В конце прошлого месяца россиянин, как и Ивашко, не сумел попасть в основную сетку турнира в Дубае. Сафиуллин в первом матче отбора проиграл Павлу Котову.

    В Марселе 25-летний теннисист уступил в первом круге французу Артуру Фису.

    В Роттердаме Сафиуллин снова проиграл в квалификации. Здесь ему не удалось пройти шведа Микаэля Имера.

    Прогноз и ставка

    На Ивашко в этом матче можно поставить за 2.08, победу Сафиуллина букмекеры предлагают за 1.75.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Два года назад Роман уверенно разобрался с белорусом на Открытом чемпионате Австралии. Но предстоящий матч, скорее всего, будет испытанием для обоих теннисистов.

    Скорее всего, россиянину и белорусу понадобится дополнительный сет.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.33.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном гейме будет тай-брейк за 2.33.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.04
  • Прогноз на матч Лацио — АЗ Алкмаар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.33
  • Прогноз на матч Таммека — Калев
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Хаддерсфилд — Бристоль Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.70
  • Прогноз на матч Челси — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Бенфика — Брюгге
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.41
  • Экспресс дня 7 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Рединг — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  6.75
  • Прогноз на матч Челси — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Флорида — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  5.30
  • Прогноз на матч Тампа — Филадельфия
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Питтсбург — Коламбус
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  3.05
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Торонто
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Орландо — Милуоки
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Монреаль — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ивашко — Сафиуллин: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 08.03.2023. Прогнозы на теннис. Сафиуллину и Ивашко понадобится дополнительный сет
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры