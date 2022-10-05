Грек Стефанос Циципас сыграет против итальянца Луки Нарди во втором круге турнира в Астане (Казахстан). Матч пройдет 5 октября, начало — в 16:30 мск. Циципас — Нарди: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Циципас

Циципас в первом матче легко выиграл у Михаила Кукушина — 6:3, 6:4. Все было настолько под контролем грека, что у представителя Казахстана в конечном итоге не было ни одного брейк-пойнта.

Но при этом нельзя сказать, что ни у кого не было сомнений в победе Стефаноса. На Открытом чемпионате США он, как известно, сенсационно проиграл колумбийцу Даниэлю Галану.

Понятно, что это было больше похоже на недоразумение, но во второй половине сезона у Циципаса хватало неудачных матчей. Но если говорить о встрече с Кукушкиным, то здесь Стеф сыграл почти идеально.

Нарди

Нарди тем временем впервые в карьере выиграл матч на уровне ATP. В понедельник итальянец одержал победу над Александром Шевченко.

В первом сете Лука дожал россиянина на тай-брейке, а во второй партии соперник взял лишь два гейма.

Все прогнозы на теннис

В Астане Нарди заявил о себе еще в квалификации. В финале отбора 19-летний теннисист обыграл Давида Гоффена. Примечательно, что бельгиец все-таки попал в основную сетку как лаки-лузер и стал автором пока что главной сенсации, выиграв у испанца Карлоса Алькараса.

Прогноз и ставка

Букмекеры не сомневаются, что Циципас выйдет в следующий раунд. На победу Нарди можно поставить за 5.25.

Циципас наверняка воодушевился, когда узнал о поражении Алькараса. Кроме того, первый круг не смог преодолеть Феликс Оже-Альяссим. И все это указывает на то, что у грека есть отличный шанс побороться за титул.

Ставка — победа Циципаса с форой по геймам (-5,0) за 2.02.