ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Златан Ибрагимович быстро понял, что не сможет стать главным в «Барселоне» Деньги на ветер. Худшие трансферы в истории «Барселоны» Криштиану РоналдуПрощание с эпохой. Цирк вокруг Роналду пора прекращать «Мальорка» — «Барселона». Матч испанской Ла Лиги «Барселона» — новый лидер Примеры
    Все новости спорта

    Циципас отдаст итальянцу Нарди меньше семи геймов?

    Циципас — Нарди. Прогноз (к. 2.02) и ставки на турнир в Астане 5 октября 2022 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Стефанос Циципас
    Прогноз и ставки на Циципас — Нарди
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Стефанос Циципас
    Грек Стефанос Циципас сыграет против итальянца Луки Нарди во втором круге турнира в Астане (Казахстан). Матч пройдет 5 октября, начало — в 16:30 мск. Циципас — Нарди: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Циципас

    Циципас в первом матче легко выиграл у Михаила Кукушина — 6:3, 6:4. Все было настолько под контролем грека, что у представителя Казахстана в конечном итоге не было ни одного брейк-пойнта.

    Но при этом нельзя сказать, что ни у кого не было сомнений в победе Стефаноса. На Открытом чемпионате США он, как известно, сенсационно проиграл колумбийцу Даниэлю Галану.

    Понятно, что это было больше похоже на недоразумение, но во второй половине сезона у Циципаса хватало неудачных матчей. Но если говорить о встрече с Кукушкиным, то здесь Стеф сыграл почти идеально.

    Нарди

    Нарди тем временем впервые в карьере выиграл матч на уровне ATP. В понедельник итальянец одержал победу над Александром Шевченко.

    В первом сете Лука дожал россиянина на тай-брейке, а во второй партии соперник взял лишь два гейма.

    Все прогнозы на теннис

    В Астане Нарди заявил о себе еще в квалификации. В финале отбора 19-летний теннисист обыграл Давида Гоффена. Примечательно, что бельгиец все-таки попал в основную сетку как лаки-лузер и стал автором пока что главной сенсации, выиграв у испанца Карлоса Алькараса.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не сомневаются, что Циципас выйдет в следующий раунд. На победу Нарди можно поставить за 5.25.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Циципас наверняка воодушевился, когда узнал о поражении Алькараса. Кроме того, первый круг не смог преодолеть Феликс Оже-Альяссим. И все это указывает на то, что у грека есть отличный шанс побороться за титул.

    Ставка — победа Циципаса с форой по геймам (-5,0) за 2.02.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.98
  • Прогноз на матч Бавария — Виктория Пльзень
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.34
  • Прогноз на матч Марсель — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Грачева — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  2.37
  • Прогноз на матч Лутон Таун — Хаддерсфилд
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Сандерленд — Блэкпул
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — КПР
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.62
  • Прогноз на матч Бристоль Сити — Ковентри
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.84
  • Прогноз на матч Интер — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Глазго Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Аякс — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Брюгге — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.55
  • Прогноз на матч Интер — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Туменов — Хирамагомедов
  • Бокс
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Циципас — Нарди: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 05.10.2022. Прогнозы на теннис. Циципас отдаст итальянцу Нарди меньше семи геймов?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры