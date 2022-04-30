Россиянка Варвара Грачева сыграет против Онс Жабер из Туниса во втором круге турнира в Мадриде. Матч пройдет 30 апреля, начало — в 12:00 мск. Жабер — Грачева: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Жабер

Жабер в первом круге одержала победу над Ясмин Паолини. Итальянка сильно сопротивлялась в первом сете, дотерпела до тай-брейка, но на большее оказалась неспособна — вторую партию Онс забрала со счетом 6:1.

Грунтовую часть сезона Жабер начала в Чарльстоне, где сходу дошла до финала. В решающем матче теннисистка из Туниса потерпела поражение от швейцарки Белинды Бенчич.

В Штутгарте десятая ракетка мира выиграла у чешки Маркеты Вондроушовой и россиянки Дарьи Касаткиной, после чего уступила испанке Пауде Бадосе.

В прошлом году Жабер дошла в Мадриде до третьего раунда.

Грачева

Грачева попала в основную сетку через квалификацию. Россиянка выиграла в отборе у Мэдисон Инлис и Хизер Уотсон.

А в первом круге Варвара совершила подвиг. В матче против Ализе Корне 21-летняя теннисистка легко отдала первый сет, а во втором отыграла брейк при счете 2:3, а затем подачу на матч при 4:5.

Более того, в решающей партии Грачева отыграла двойной брейк, в том числе подачу на матч при счете 4:5. Победа действительно почти героическая.

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Грачева смогла пройти первый круг на шестом турнире подряд. Правда, в пяти предыдущих случаях преодолеть второй раунд ей не удалось.

Прогноз и ставка

На Жабер в этом матче можно поставить за 1.15, победу Грачевой букмекеры предлагают за 6.00.

Такие победы, как в матче с Корне, безусловно, окрыляют, но совершить еще один подвиг будет непросто. Жабер здорово играет на грунте, но дело даже не в покрытии — просто Онс банально лучше.

Ставка — победа Жабер + тотал геймов меньше 19,5 за 1.87.