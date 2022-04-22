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    Алькарасу и Муньяру снова понадобится три сета?

    Муньяр — Алькарас. Прогноз (к. 2.05) и ставки на турнир в Барселоне 22 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на Муньяр — Алькарас
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    Карлос Алькарас
    Испанец Карлос Алькарас сыграет против соотечественника Хауме Муньяра в третьем круге турнира в Барселоне. Матч пройдет 22 апреля, начало — в 14:30 мск. Муньяр — Алькарас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Барселона. Мужчины 22 Апреля 2022 года
    Хауме Мунар (Испания)
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    •  Хауме Мунар (Испания) 11:00 Carlos Alcaraz Carlos Alcaraz
  • Барселона. Мужчины
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    Муньяр

    Первые турниры на грунте в этом сезоне Муньяр провел еще в феврале. Правда, не очень удачно. В Кордове, Буэнос-Айресе и Сантьяго испанец выиграл по одному матчу, а в Рио-де-Жанейро уже в первом круге уступил как раз Карлосу Алькарасу.

    В начале апреля Хауме выиграл «челленджер» в Марбелье. Это была своеобразная репетиция перед главными турнирам на харде.

    На «Мастерсе» в Монте-Карло Муньяр прошел квалификацию, но после этого сразу же проиграл Федерико Дельбонису.

    А вот в Барселоне Муньяр уже успел провести два классных матча. Сначала он обыграл Артура Риндеркнеша, а затем уверенно разобрался с Николозом Басилашвили.

    Алькарас

    Алькарас тем временем в первом матче выиграл у Сун Ву Квона. Без проблем не обошлось. Карлос разгромил южнокорейца в первом сете, но после этого неожиданно отдал вторую партию.

    В решающем сете Алькарас снова доминировал, но спады в его игре по-прежнему случаются. И это, пожалуй, нормально, все-таки испанцу всего лишь 18 лет.

    Все прогнозы на теннис

    На «Мастерсе» в Монте-Карло Алькарас в первом матче проиграл американцу Себастьяну Корде, хотя там он считался одним из главных фаворитов.

    Прогноз и ставка

    На Муньяра в этом матче можно поставить за 4.50, победу Алькараса букмекеры предлагают за 1.22.

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    Алькарас выиграл у Муньяра в середине февраля на турнире в Рио, хотя все начиналось с того, что соперник легко взял первый сет.

    Молодой и дерзкий Алькарас пока далеко не всегда может стабильно играть на высоком уровне, это факт.

    Ставка — Муньяр возьмет хотя бы один сет за 2.05.

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    Муньяр — Алькарас: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 22.04.2022. Прогнозы на теннис. Алькарасу и Муньяру снова понадобится три сета?
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