Муньяр
Первые турниры на грунте в этом сезоне Муньяр провел еще в феврале. Правда, не очень удачно. В Кордове, Буэнос-Айресе и Сантьяго испанец выиграл по одному матчу, а в Рио-де-Жанейро уже в первом круге уступил как раз Карлосу Алькарасу.
В начале апреля Хауме выиграл «челленджер» в Марбелье. Это была своеобразная репетиция перед главными турнирам на харде.
На «Мастерсе» в Монте-Карло Муньяр прошел квалификацию, но после этого сразу же проиграл Федерико Дельбонису.
А вот в Барселоне Муньяр уже успел провести два классных матча. Сначала он обыграл Артура Риндеркнеша, а затем уверенно разобрался с Николозом Басилашвили.
Алькарас
Алькарас тем временем в первом матче выиграл у Сун Ву Квона. Без проблем не обошлось. Карлос разгромил южнокорейца в первом сете, но после этого неожиданно отдал вторую партию.
В решающем сете Алькарас снова доминировал, но спады в его игре по-прежнему случаются. И это, пожалуй, нормально, все-таки испанцу всего лишь 18 лет.
На «Мастерсе» в Монте-Карло Алькарас в первом матче проиграл американцу Себастьяну Корде, хотя там он считался одним из главных фаворитов.
Прогноз и ставка
На Муньяра в этом матче можно поставить за 4.50, победу Алькараса букмекеры предлагают за 1.22.
Алькарас выиграл у Муньяра в середине февраля на турнире в Рио, хотя все начиналось с того, что соперник легко взял первый сет.
Молодой и дерзкий Алькарас пока далеко не всегда может стабильно играть на высоком уровне, это факт.
Ставка — Муньяр возьмет хотя бы один сет за 2.05.