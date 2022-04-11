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    Сможет ли Чилич обыграть Тсонга?

    Тсонга — Чилич. Прогноз (к. 2.90) и ставки на «Мастерс» в Монте-Карло 11 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на Тсонга — Чилич
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    Жо-Вильфрид Тсонга
    Француз Жо-Вильфрид Тсонга сыграет против хорвата Марина Чилича в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 11 апреля, начало — в 12:00 мск. Тсонга — Чилич: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Тсонга

    Тсонга в начале апреля объявил о том, что после «Ролан Гаррос» завершит карьеру. Француз решил уйти из тенниса после многочисленных травм, из-за которых в последние пару лет почти не играл.

    В этом сезоне Жо-Вильфрид выступил уже на шести турнирах, в том числе на двух «челленджерах».

    Понятно, что как раньше Тсонга уже не может играть. Собственно, именно по этой причине он решил, что дальше продолжать нет смысла.

    В конце марта 36-летний теннисист проиграл австралийцу Джордану Томпсону в первом круге «Мастерса» в Майами. Несмотря на поражение, это был один из его лучших матчей в этом году.

    Чилич

    Чилич в текущем сезоне тоже еще ни разу не играл на грунте. В прошлом месяце хорват не выиграл ни одного матча в Индиан-Уэллсе, сразу же уступив Миомиру Кецмановичу.

    В Майами Марин разгромил Алексея Попырина, отдав лишь три гейма, но дальше на его пути оказался испанский супер талант Карлос Алькарас. Но Чилич все равно очень достойно провел матч против будущего победителя турнира.

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    Лучшим результатом Чилича в Монте-Карло остается выход в четвертьфинал — до этой стадии он добирался трижды.

    Прогноз и ставка

    На Тсонга в этом матче можно поставить за 4.15, победу Чилича букмекеры предлагают за 1.25.

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    И все-таки хорвата нельзя назвать таким уж явным фаворитом. Как минимум одну партию француз точно в состоянии забрать.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.90.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.08.

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    Тсонга — Чилич: прогноз, ставка (2.90), статистика, коэффициенты матча 11.04.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Чилич обыграть Тсонга?
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