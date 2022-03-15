ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси» вырвал победу над «Ньюкаслом»Странные времена для всех, кто связан с «Челси» «Спартак» — «Краснодар»Один пишем, два в уме. «Спартак» проиграл «Краснодару», хотя забил больше Салах внес свой вклад в победу «Ливерпуля»«Ливерпуль» не спешит моргать в гонке с «Манчестер Сити»
  • 21:03
    • «Рубин» в меньшинстве проиграл «Ростову»
  • 22:14
    • Московское «Динамо» обыграло «Северсталь» и прошло в полуфинал плей-офф КХЛ
  • 20:32
    • Фрибеты и бонусы букмекеров: март 2022
  • 17:15
    • Тарасенко вошёл в пятёрку лучших бомбардиров в истории «Сент-Луиса»
  • 17:03
    • Гави может перейти в «Баварию» за € 50 млн
  • 16:46
    • Александр Логинов и Кристина Резцова заняли первые места в рейтинге СБР
    Все новости спорта

    Сможет ли Швентек разгромить Кербер?

    Швентек — Кербер. Прогноз (к. 1.76) и ставки на турнир в Индиан-Уэллсе 15 марта 2022 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Анжелик Кербер
    Прогноз и ставки на Швентек — Кербер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ига Швентек
    Немка Анжелика Кербер сыграет против польской теннисистки Иги Швентек в четвертом круге престижного турнира в Индиан-Уэллсе. Матч пройдет 15 марта, начало — в 22:00 мск. Швентек — Кербер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Теннис. Индиан-Уэллс. Женщины 15 Марта 2022 года
    Ига Свёнтек (Польша)
  • Индиан-Уэллс. Женщины
    •  Ига Свёнтек (Польша) 22:00 Анжелика Кербер (Германия) Анжелика Кербер (Германия)
  • Индиан-Уэллс. Женщины
    •

    Швентек

    Швентек, стартовавшая сразу со второго раунда, в первом матче одержала волевую победу над Ангелиной Калининой. Ига отдала первый сет, но в двух следующих не оставила украинке ни единого шанса — 5:7, 6:0, 6:1.

    В следующем матче польская теннисистка снова проиграла первую партию, но в итоге совершила яркий камбэк.

    В середине февраля Швентек не очень удачно выступила в Дубае, проиграв уже во втором раунде Алене Остапенко. Но уже в конце месяца Ига завоевала титул в Дохе. И тут важно отметить, что в столице Катара ей удалось выиграть у Дарьи Касаткиной, Арины Соболенко, Марии Саккари и Анетт Контавейт.

    Кербер

    Кербер тем временем до турнира в Индиан-Уэллсе провела лишь два матча. На Открытом чемпионате Австралии и в Дохе немка выбыла после первого раунда.

    Текущий турнир Кербер начала с победы над талантливой китаянкой Чжэн Циньвэнь. Непростой матч, в котором экс-первая ракетка мира дожала соперницу только в третьем сете.

    Все прогнозы на теннис

    Между тем, во втором круге Анжелика легко выиграла у Дарьи Касаткиной. Россиянка взяла лишь три гейма.

    В 2019 году Кербер дошла в Индиан-Уэллсе до финала.

    Прогноз и ставка

    На Швентек в этом матче можно поставить за 1.26, победу Кербер букмекеры предлагают за 4.20.

    50$ИгратьСтавка без рискаsportbet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Очень сомнительно, что у Иги возникнут какие-то проблемы в предстоящем матче. Как раз для победы над Кербер ей, скорее всего, хватит двух сетов.

    Ставка — победа Швентек в двух сетах за 1.76.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.91
  • Прогноз на матч Медведев — Монфис
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Алькарас — Баутиста-Агут
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Надаль — Эванс
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.51
  • Прогноз на матч Боузкова — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  4.18
  • Экспресс дня 14 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Лацио — Венеция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.20
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Мальорка — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Морейренсе — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.12
  • Прогноз на матч Оттава — Аризона
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Бруксби — Циципас
  • Теннис
  • Завтра в 04:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Норри — Басилашвили
  • Теннис
  • Завтра в 04:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Кирьос — Руд
  • Теннис
  • Завтра в 05:30
    •  3.62
  • Экспресс дня 15 марта
  • Завтра в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Швентек — Кербер: прогноз, ставка (1.76), статистика, коэффициенты матча 15.03.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Швентек разгромить Кербер?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры