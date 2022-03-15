Немка Анжелика Кербер сыграет против польской теннисистки Иги Швентек в четвертом круге престижного турнира в Индиан-Уэллсе. Матч пройдет 15 марта, начало — в 22:00 мск. Швентек — Кербер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Швентек

Швентек, стартовавшая сразу со второго раунда, в первом матче одержала волевую победу над Ангелиной Калининой. Ига отдала первый сет, но в двух следующих не оставила украинке ни единого шанса — 5:7, 6:0, 6:1.

В следующем матче польская теннисистка снова проиграла первую партию, но в итоге совершила яркий камбэк.

В середине февраля Швентек не очень удачно выступила в Дубае, проиграв уже во втором раунде Алене Остапенко. Но уже в конце месяца Ига завоевала титул в Дохе. И тут важно отметить, что в столице Катара ей удалось выиграть у Дарьи Касаткиной, Арины Соболенко, Марии Саккари и Анетт Контавейт.

Кербер

Кербер тем временем до турнира в Индиан-Уэллсе провела лишь два матча. На Открытом чемпионате Австралии и в Дохе немка выбыла после первого раунда.

Текущий турнир Кербер начала с победы над талантливой китаянкой Чжэн Циньвэнь. Непростой матч, в котором экс-первая ракетка мира дожала соперницу только в третьем сете.

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Между тем, во втором круге Анжелика легко выиграла у Дарьи Касаткиной. Россиянка взяла лишь три гейма.

В 2019 году Кербер дошла в Индиан-Уэллсе до финала.

Прогноз и ставка

На Швентек в этом матче можно поставить за 1.26, победу Кербер букмекеры предлагают за 4.20.

Очень сомнительно, что у Иги возникнут какие-то проблемы в предстоящем матче. Как раз для победы над Кербер ей, скорее всего, хватит двух сетов.

Ставка — победа Швентек в двух сетах за 1.76.