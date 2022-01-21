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    Сможет ли Берреттини обыграть Алькараса?

    Алькарас — Берреттини. Прогноз (к. 2.11) и ставки на Открытый чемпионат Австралии 21 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Алькарас — Берреттини
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    Карлос Алькарас
    Испанец Карлос Алькарас сыграет против итальянца Маттео Берреттини в третьем круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 21 января, начало — в 06:00 мск. Алькарас — Берреттини: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Алькарас

    Алькарас, несмотря на свой возраст, очень легко преодолел первые раунды на австралийском мэйджоре.

    В первом круге 18-летний испанец одержал победу над Алехандро Табило. Чилиец взял лишь семь геймов.

    А потом была уверенная победа над Душаном Лайовичем. Что-то более менее похожее на борьбу было только в третьем сете.

    Алькарас стал самым молодым участником третьего круга в Мельбурне после Бернарда Томича в 2011-м.

    Берреттини

    У Берреттини тем временем путь до третьего круга был не таким простым. В первую очередь, из-за проблем со здоровьем.

    Перед матчем с Брендоном Накашимой в первом круге итальянец, по всей видимости, отраивлся. Но даже несмотря на дискомфорт в желудке, ему все равно удалось выиграть. Маттео отдал первый сет, но следующие три партии провел почти идеально.

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    Во втором раунде Берреттини обыграл Стефана Козлова. Здесь его соперник тоже смог взять один сет, но в остальных итальянский теннисист был заметно лучше.

    Прогноз и ставка

    На Алькараса в этом матче можно поставить за 1.60, победу Берреттини букмекеры предлагают за 2.46.

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    Несмотря на то, что Берреттини входит в топ-10 и имеет за плечами уже солидный опыт, можно уверенно говорить о том, что, прежде всего, именно ему будет очень сложно в предстоящем матче.

    Алькараса можно сравнить с ураганом, который ничего не замечает на своем пути. Испанец невероятно опасен как на своей подаче, так и на приеме.

    К тому же, у Карлоса уже есть победный опыт в матчах с Берреттини. В конце прошлого сезона он обыграл итальянца на турнире в Вене.

    Ставка — победа Алькараса с форой по сетам (-1,5) за 2.11.

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    Алькарас — Берреттини: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 21.01.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Берреттини обыграть Алькараса?
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