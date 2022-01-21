Испанец Карлос Алькарас сыграет против итальянца Маттео Берреттини в третьем круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 21 января, начало — в 06:00 мск. Алькарас — Берреттини: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Алькарас

Алькарас, несмотря на свой возраст, очень легко преодолел первые раунды на австралийском мэйджоре.

В первом круге 18-летний испанец одержал победу над Алехандро Табило. Чилиец взял лишь семь геймов.

А потом была уверенная победа над Душаном Лайовичем. Что-то более менее похожее на борьбу было только в третьем сете.

Алькарас стал самым молодым участником третьего круга в Мельбурне после Бернарда Томича в 2011-м.

Берреттини

У Берреттини тем временем путь до третьего круга был не таким простым. В первую очередь, из-за проблем со здоровьем.

Перед матчем с Брендоном Накашимой в первом круге итальянец, по всей видимости, отраивлся. Но даже несмотря на дискомфорт в желудке, ему все равно удалось выиграть. Маттео отдал первый сет, но следующие три партии провел почти идеально.

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Во втором раунде Берреттини обыграл Стефана Козлова. Здесь его соперник тоже смог взять один сет, но в остальных итальянский теннисист был заметно лучше.

Прогноз и ставка

На Алькараса в этом матче можно поставить за 1.60, победу Берреттини букмекеры предлагают за 2.46.

Несмотря на то, что Берреттини входит в топ-10 и имеет за плечами уже солидный опыт, можно уверенно говорить о том, что, прежде всего, именно ему будет очень сложно в предстоящем матче.

Алькараса можно сравнить с ураганом, который ничего не замечает на своем пути. Испанец невероятно опасен как на своей подаче, так и на приеме.

К тому же, у Карлоса уже есть победный опыт в матчах с Берреттини. В конце прошлого сезона он обыграл итальянца на турнире в Вене.

Ставка — победа Алькараса с форой по сетам (-1,5) за 2.11.