Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против американца Кристофера Юбэнкса во втором раунде квалификации Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 13 января в Мельбурне, начало — в 05:00 мск. Сафиуллин — Юбэнкс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сафиуллин

Сафиуллин в начале января шикарно выступил на Кубке ATP. Вместе с Даниилом Медведевым он помог сборной России выйти в полуфинал турнира. К сожалению, дальше их не пустили канадцы Феликс Оже-Альяссим и Денис Шаповалов, но Роман действительно показал очень классный теннис, чего от него явно никто не ожидал.

На групповом этапе Сафиуллин обыграл Артура Риндеркнеша и Джеймса Дакворта, а также провел крутейший матч против Янника Синнера. А в полуфинале 24-летний теннисист в своем матче едва не обыграл Шаповалова.

По итогам прошлой недели Сафиуллин впервые в карьере вошел в топ-150. Но самое главное, все увидели, что он спокойно может играть с теннисистами из первой сотни.

В первом раунде квалификации Australian Open Сафиуллин легко обыграл Бернарда Томича. По ходу матча австралиец жаловался на плохое самочувствие и утверждал, что у него, скорее всего, ковид. После матча вместо рукопожатия теннисисты стукнулись кулаками. Будем надеяться, что с Романом все в порядке и он сможет продолжить борьбу за место в основной сетке.

Юбэнкс

Юбэнкс находится на 162-й строчке в текущем рейтинге. При этом он ни разу не поднимался выше 147-го места.

В первом раунде квалификации Кристофер обыграл в двух сетах 620-ю ракетку мира из Австралии Тристана Скулкейта.

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Это был первый матч Юбэнкса в новом сезоне. В прошлом его главными достижениями стали выход во второй круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе и попадание в основную сетку Открытого чемпионата США.

Прогноз и ставка

На Сафиуллина в этом матче можно поставить за 1.46, победу Юбэнкса букмекеры предлагают за 2.72.

Недавние матчи показали, что Сафиуллин совсем скоро должен войти в топ-100. Главное, без травм, из-за которых он потерял, по сути, несколько лет.

Ставка — победа Сафиуллина в двух сетах за 2.11.