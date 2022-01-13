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    Сможет ли Сафиуллин выйти в финал квалификации Australian Open?

    Сафиуллин — Юбэнкс. Прогноз (к. 2.11) и ставки на квалификацию Australian Open 13 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Сафиуллин — Юбэнкс
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    Роман Сафиуллин
    Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против американца Кристофера Юбэнкса во втором раунде квалификации Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 13 января в Мельбурне, начало — в 05:00 мск. Сафиуллин — Юбэнкс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Сафиуллин

    Сафиуллин в начале января шикарно выступил на Кубке ATP. Вместе с Даниилом Медведевым он помог сборной России выйти в полуфинал турнира. К сожалению, дальше их не пустили канадцы Феликс Оже-Альяссим и Денис Шаповалов, но Роман действительно показал очень классный теннис, чего от него явно никто не ожидал.

    На групповом этапе Сафиуллин обыграл Артура Риндеркнеша и Джеймса Дакворта, а также провел крутейший матч против Янника Синнера. А в полуфинале 24-летний теннисист в своем матче едва не обыграл Шаповалова.

    По итогам прошлой недели Сафиуллин впервые в карьере вошел в топ-150. Но самое главное, все увидели, что он спокойно может играть с теннисистами из первой сотни.

    В первом раунде квалификации Australian Open Сафиуллин легко обыграл Бернарда Томича. По ходу матча австралиец жаловался на плохое самочувствие и утверждал, что у него, скорее всего, ковид. После матча вместо рукопожатия теннисисты стукнулись кулаками. Будем надеяться, что с Романом все в порядке и он сможет продолжить борьбу за место в основной сетке.

    Юбэнкс

    Юбэнкс находится на 162-й строчке в текущем рейтинге. При этом он ни разу не поднимался выше 147-го места.

    В первом раунде квалификации Кристофер обыграл в двух сетах 620-ю ракетку мира из Австралии Тристана Скулкейта.

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    Это был первый матч Юбэнкса в новом сезоне. В прошлом его главными достижениями стали выход во второй круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе и попадание в основную сетку Открытого чемпионата США.

    Прогноз и ставка

    На Сафиуллина в этом матче можно поставить за 1.46, победу Юбэнкса букмекеры предлагают за 2.72.

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    Недавние матчи показали, что Сафиуллин совсем скоро должен войти в топ-100. Главное, без травм, из-за которых он потерял, по сути, несколько лет.

    Ставка — победа Сафиуллина в двух сетах за 2.11.

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    Сафиуллин — Юбэнкс: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 13.01.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Сафиуллин выйти в финал квалификации Australian Open?
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