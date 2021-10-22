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    Сможет ли Павлюченкова выйти в полуфинал Кубка Кремля?

    Вондроушова — Павлюченкова. Прогноз (к. 2.18) и ставки на Кубок Кремля 22 октября 2021 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Анастасия Павлюченкова Прогнозы на WTA Прогнозы на Кубок Кремля
    Прогноз и ставки на Вондроушова — Павлюченкова
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    Анастасия Павлюченкова
    Россиянка Анастасия Павлюченкова сыграет против чешской теннисистки Маркеты Вондроушовой в четвертьфинале Кубка Кремля. Матч пройдет 22 октября в Москве, начало — в 11:00 мск. Вондроушова — Павлюченкова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Вондроушова

    Вондроушова уже в первом матче показала, что приехала в Москву бороться за титул. В первом круге чешская теннисистка одержала победу над Еленой Рыбакиной. При этом ей оказалось достаточно двух сетов.

    Во втором круге у Маркеты тоже не было проблем. 35-я ракетка мира уверенно обыграла украинку Лесю Цуренко.

    Тем самым Вондроушова подтвердила, что ее поражение от Виктории Гоубич в стартовом матче на крупном турнире в Индиан-Уэллсе было всего лишь обидным недоразумением.

    Павлюченкова

    Павлюченкова тем временем стартовала сразу со второго раунда благодаря тому, что попала в первую четверку сеяных.

    В первом матче Анастасия без проблем выиграла у американки Бернарды Перы. Здесь она отлично воспользовалась постоянными ошибками соперницы на подаче.

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    Павлюченкова в случае победы на Кубке Кремля может попасть на итоговый турнир года WTA. Поэтому здесь у нее двойная мотивация.

    Прогноз и ставка

    На Вондроушову в этом матче можно поставить за 1.75, победу Павлюченковой букмекеры предлагают за 2.18.

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    Не так давно Настя проиграла Маркете на турнире в Чикаго. При этом россиянка взяла лишь пять геймов. И для нее это был первый матч против Вондроушовой.

    Соперница очень непростая, но Павлюченкова теперь знает, как с ней играть. Поэтому вполне вероятно, что ей удастся взять реванш.

    Ставка — победа Павлюченковой за 2.18.

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    Вондроушова — Павлюченкова: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 22.10.2021. Прогнозы на теннис. Сможет ли Павлюченкова выйти в полуфинал Кубка Кремля?
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