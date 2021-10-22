Вондроушова
Вондроушова уже в первом матче показала, что приехала в Москву бороться за титул. В первом круге чешская теннисистка одержала победу над Еленой Рыбакиной. При этом ей оказалось достаточно двух сетов.
Во втором круге у Маркеты тоже не было проблем. 35-я ракетка мира уверенно обыграла украинку Лесю Цуренко.
Тем самым Вондроушова подтвердила, что ее поражение от Виктории Гоубич в стартовом матче на крупном турнире в Индиан-Уэллсе было всего лишь обидным недоразумением.
Павлюченкова
Павлюченкова тем временем стартовала сразу со второго раунда благодаря тому, что попала в первую четверку сеяных.
В первом матче Анастасия без проблем выиграла у американки Бернарды Перы. Здесь она отлично воспользовалась постоянными ошибками соперницы на подаче.
Павлюченкова в случае победы на Кубке Кремля может попасть на итоговый турнир года WTA. Поэтому здесь у нее двойная мотивация.
Прогноз и ставка
На Вондроушову в этом матче можно поставить за 1.75, победу Павлюченковой букмекеры предлагают за 2.18.
Не так давно Настя проиграла Маркете на турнире в Чикаго. При этом россиянка взяла лишь пять геймов. И для нее это был первый матч против Вондроушовой.
Соперница очень непростая, но Павлюченкова теперь знает, как с ней играть. Поэтому вполне вероятно, что ей удастся взять реванш.
Ставка — победа Павлюченковой за 2.18.