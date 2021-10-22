Россиянка Анастасия Павлюченкова сыграет против чешской теннисистки Маркеты Вондроушовой в четвертьфинале Кубка Кремля. Матч пройдет 22 октября в Москве, начало — в 11:00 мск. Вондроушова — Павлюченкова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Вондроушова

Вондроушова уже в первом матче показала, что приехала в Москву бороться за титул. В первом круге чешская теннисистка одержала победу над Еленой Рыбакиной. При этом ей оказалось достаточно двух сетов.

Во втором круге у Маркеты тоже не было проблем. 35-я ракетка мира уверенно обыграла украинку Лесю Цуренко.

Тем самым Вондроушова подтвердила, что ее поражение от Виктории Гоубич в стартовом матче на крупном турнире в Индиан-Уэллсе было всего лишь обидным недоразумением.

Павлюченкова

Павлюченкова тем временем стартовала сразу со второго раунда благодаря тому, что попала в первую четверку сеяных.

В первом матче Анастасия без проблем выиграла у американки Бернарды Перы. Здесь она отлично воспользовалась постоянными ошибками соперницы на подаче.

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Павлюченкова в случае победы на Кубке Кремля может попасть на итоговый турнир года WTA. Поэтому здесь у нее двойная мотивация.

Прогноз и ставка

На Вондроушову в этом матче можно поставить за 1.75, победу Павлюченковой букмекеры предлагают за 2.18.

Не так давно Настя проиграла Маркете на турнире в Чикаго. При этом россиянка взяла лишь пять геймов. И для нее это был первый матч против Вондроушовой.

Соперница очень непростая, но Павлюченкова теперь знает, как с ней играть. Поэтому вполне вероятно, что ей удастся взять реванш.

Ставка — победа Павлюченковой за 2.18.