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    Все новости спорта

    Сможет ли Рублев обыграть Маннарино в двух сетах?

    Рублев — Маннарино. Прогноз (к. 1.95) и ставки на Кубок Кремля 21 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Рублев — Маннарино
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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против француза Адриана Маннарино во втором круге Кубка Кремля. Матч пройдет 21 октября в Москве, начало — в 14:30 мск. Рублев — Маннарино: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Рублев

    Рублев приехал в Москву после большой серии турниров в Северной Америке. Главным достижением российского теннисиста за это время стал выход в финал «Мастерса» в Цинциннати. В решающем матче он уступил Александру Звереву. Но зато перед этим, в полуфинале, была первая в карьере победа над Даниилом Медведевым.

    На прошлой неделе Рублев не очень удачно выступил на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. Уже в третьем круге Андрей неожиданно проиграл Томми Полу. Примечательно, что американец дожал шестую ракетку мира в третьей партии.

    В Сан-Диего Рублев легко выиграл первые два матча, но в полуфинале проиграл британцу Кэмерону Норри. На US Open преградой для него стал американец Фрэнсис Тиафо. Есть ощущение, что Рублев устал к концу сезона.

    Маннарино

    Маннарино тем временем стартовал в Москве с первого раунда. Француз одержал победу над Романом Сафиуллиным.

    Матч, как и ожидалось, получился непростым. Адриан отдал первый сет со счетом 1:6, второй с трудом выиграл на тай-брейке, а в решающем вовремя воспользовался ошибками соперника.

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    Перед этим у Маннарино была серия из трех поражений, которая началась во втором круге US Open. В дальнейшем 33-летний теннисист не смог пройти первый круг в Софии и на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе.

    Маннарино дважды играл в финале Кубка Кремля — в 2018 и 2019 году.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не сомневаются в уверенной победе Рублева, на которого предлагают поставить всего лишь за 1.07. Победу Маннарино оценивают в 9.40.

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    Два года назад Андрей разгромил француза в решающем матче Кубка Кремля. Второй сет россиянин тогда выиграл со счетом 6:0.

    Скорее всего, в предстоящем матче у Рублева тоже не будет серьезных проблем. Соперник по-прежнему находится не в лучшей форме после травмы на Уимблдоне.

    Ставка — победа Рублева с форой по геймам (-5,5) за 1.95.

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    Рублев — Маннарино: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 21.10.2021. Прогнозы на теннис. Сможет ли Рублев обыграть Маннарино в двух сетах?
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