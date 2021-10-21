Россиянин Андрей Рублев сыграет против француза Адриана Маннарино во втором круге Кубка Кремля. Матч пройдет 21 октября в Москве, начало — в 14:30 мск. Рублев — Маннарино: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Рублев

Рублев приехал в Москву после большой серии турниров в Северной Америке. Главным достижением российского теннисиста за это время стал выход в финал «Мастерса» в Цинциннати. В решающем матче он уступил Александру Звереву. Но зато перед этим, в полуфинале, была первая в карьере победа над Даниилом Медведевым.

На прошлой неделе Рублев не очень удачно выступил на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. Уже в третьем круге Андрей неожиданно проиграл Томми Полу. Примечательно, что американец дожал шестую ракетку мира в третьей партии.

В Сан-Диего Рублев легко выиграл первые два матча, но в полуфинале проиграл британцу Кэмерону Норри. На US Open преградой для него стал американец Фрэнсис Тиафо. Есть ощущение, что Рублев устал к концу сезона.

Маннарино

Маннарино тем временем стартовал в Москве с первого раунда. Француз одержал победу над Романом Сафиуллиным.

Матч, как и ожидалось, получился непростым. Адриан отдал первый сет со счетом 1:6, второй с трудом выиграл на тай-брейке, а в решающем вовремя воспользовался ошибками соперника.

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Перед этим у Маннарино была серия из трех поражений, которая началась во втором круге US Open. В дальнейшем 33-летний теннисист не смог пройти первый круг в Софии и на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе.

Маннарино дважды играл в финале Кубка Кремля — в 2018 и 2019 году.

Прогноз и ставка

Букмекеры не сомневаются в уверенной победе Рублева, на которого предлагают поставить всего лишь за 1.07. Победу Маннарино оценивают в 9.40.

Два года назад Андрей разгромил француза в решающем матче Кубка Кремля. Второй сет россиянин тогда выиграл со счетом 6:0.

Скорее всего, в предстоящем матче у Рублева тоже не будет серьезных проблем. Соперник по-прежнему находится не в лучшей форме после травмы на Уимблдоне.

Ставка — победа Рублева с форой по геймам (-5,5) за 1.95.