Россиянка Варвара Грачева сыграет против люксембуржской теннисистки Мэнди Минеллы в первом круге турнира в Люксембурге. Матч пройдет 14 сентября, начало — в 19:00 мск. Грачева — Минелла: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Грачева

Грачева в начале сентября дошла до третьего круга на Открытом чемпионате США, тем самым повторив свой лучший результат на мэйджоре в Нью-Йорке.

Во втором раунде Варвара одержала сенсационную победу над испанкой Паулой Бадосой, не отдав сопернице ни одного сета. Потом было поражение от Анастасии Павлюченковой, но своим выступлением 21-летняя теннисистка наверняка осталась довольна.

Кроме того, в конце августа Грачева впервые в карьере дошла до полуфинала на турнире WTA. Варавара остановилась в шаге от финала в Чикаго. В четвертьфинале она обыграла украинку Марту Костюк, а в 1/2 финала уступила француженке Ализе Корне. По итогам турнира Грачева обновила свой рейтинговый рекорд, поднявшись на 77-е место.

Минелла

Тем временем Минелла не очень удачно проводит текущий сезон. На данный момент она занимает в рейтинге всего лишь 233 место.

В этом году Мэнди выиграла всего лишь один матч на уровне основной сетки WTA. В середине июля она прошла первый круг на турнире в Лозанне.

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На US Open теннисистка из Люксембурга проиграла в первом раунде квалификации. Интересно, что это ее пока что единственный матч в сезоне на харде.

Прогноз и ставка

На Грачеву в этом матче можно поставить за 1.15, победу Минеллы букмекеры предлагают за 5.90.

Удивительно совпадение, в Лозанне Минелла обыграла как раз Грачеву, которая, похоже, на грунте чувствует себя не так комфортно, как на твердом покрытии.

Варвара, скорее всего, возьмет реванш. На харде это вполне реально, здесь Минелла точно не так опасно. Хотя сейчас ее надо обыгрывать где угодно.

Ставка — победа Грачевой с форой по геймам (-5,5) за 1.79.

Кстати, Минелла 15 раз участвовала на домашнем турнире в Люксембурге, но за это время так и не смогла хотя бы однажды выйти во второй круг.