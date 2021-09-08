Белоруска Арина Соболенко сыграет против чешской теннисистки Барборы Крейчиковой в четвертьфинале Открытого чемпионата США. Матч пройдет 8 сентября в Нью-Йорке, начало — в 02:00 мск. Крейчикова — Соболенко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Крейчикова

Еще пару месяцев назад кто-то мог запросто подумать, что назвать успехи Крейчиковой счастливым стечением обстоятельств, но прямо сейчас ни у кого нет сомнений, что это только начало.

Барбора выиграла 31 из последних 35 матчей и впервые вышла в четвертьфинал US Open.

В четвертом круге у Крейчиковой был тяжелейший матч против Гарбин Мугурусы. Чешская теннисистка уверенно взяла первый сет, вела 4:0 во втором, но потом начались проблемы.

При счете 6:5 в пользу испанки Барбора попросила медицинский тайм-аут, который продолжался девять минут. После паузы она выиграла семь очков подряд и в итоге довела дело до победы.

Мугуруса после игры была в бешенстве. «Ты такая непрофессиональная», — услышала Крейчикова от соперницы в свой адрес во время рукопожатия. При этом стоит отметить, что Барбора не смогла дать интервью на корте, а в раздевалку уходила, опираясь на физиотерапевта и врача. На послематчевую пресс-конференцию она тоже не пришла.

Соболенко

Тем временем Соболенко во второй раз в карьере дошла до четвертьфинала на турнире «Большого шлема». В начале июля Арина остановилась в полуфинале Уимблдона.

В четырех предыдущих матчах белоруска проиграла лишь один сет (Крейчикова, кстати, ни одного).

И что интересно, случилось это в стартовом раунде против Нины Стоянович. Впрочем, Соболенко это только раззадорило, решающую партию она забрал со счетом 6:0.

Все прогнозы на US Open

После этого были разгромные победы над Тамарой Зиданшек, Даниэль Коллинс и Элизой Мертенс.

Прогноз и ставка

На Крейчикову в этом матче можно поставить за 2.42, победу Соболенко букмекеры предлагают за 1.65.



Если Барбора не успела восстановиться после матча с Мугурусой, остановить Арину ей будет очень сложно.

И тем не менее мы склоняемся к тому, что Крейчикова все равно возьмет как минимум один сет. Соболенко очень часто легко выигрывает первые матчи, но как-то на ее пути появляется серьезная соперница, начинаются проблемы. По всей видимости, это это как-то связано с психологией.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.44.

На победу Арины ставить все-таки опасно. Достаточно вспомнить недавние турниры в Монреале, где она проиграла Каролине Плишковой и Пауле Бадосе. Или олимпийский турнир и поражение от Донны Векич.