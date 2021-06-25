Медведев
Свой первый матч на траве в текущем сезоне Медведев провел уже через неделю после вылета поражения от Стефаноса Циципаса на «Ролан Гаррос».
На турнире в Галле Даниил уже в стартовом раунде уступил немцу Яну-Леннарду Штруффу, который практически безошибочно действовал на своей подаче.
На Мальорке у Медведева дела идут значительно лучше. В первом матче россиянин одержал уверенную победу над французом Корентеном Муте.
А в четвертьфинале вторая ракетка мира выиграл у Каспера Рууда. Первый сет получил напряженным — 7:5 в пользу Медведева. А вот во второй партии соперник ошибался чересчур много — 6:1.
Каррено-Буста
Тем временем Каррено-Буста проводит первый турнир на траве в этом сезоне. После «Ролан Гаррос» испанец взял небольшую паузу. И судя по всему, она пошла ему на пользу.
На Мальорке Пабло, как и Медведев стартовал сразу со второго круга. Испанец уверенно выиграл у чеха Иржи Веселы — 6:4, 6:4.
А в четвертьфинале Каррено-Буста с таким же счетом обыграл Джордана Томпсона.
Стоит отметить, что в предыдущие годы Каррено-Буста крайне мало играл на траве.
Прогноз и ставка
На Медведева в этом матче можно поставить за 1.22, победу Каррено-Бусты букмекеры предлагают за 4.75.
Очевидно, что на этой неделе у Даниила идет игра. Оба предыдущих матча прошли довольно спокойно.
Вряд ли будут какие-то проблемы и в ближайшей игре. Все-таки трава не самое удобное покрытие для Каррено-Бусты.
Ставка — победа Медведева с форой по геймам (-2,5) за 1.74.