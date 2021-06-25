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    Медведев снова выиграет в двух сетах?

    Медведев — Каррено-Буста. Прогноз (к. 1.74) и ставки на турнир на Мальорке 25 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на Медведев — Каррено-Буста
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    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против испанца Пабло Каррено-Бусты в полуфинале турнира на Мальорке. Матч пройдет 25 июня, начало — в 17:00 мск. Медведев — Каррено-Буста: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Медведев

    Свой первый матч на траве в текущем сезоне Медведев провел уже через неделю после вылета поражения от Стефаноса Циципаса на «Ролан Гаррос».

    На турнире в Галле Даниил уже в стартовом раунде уступил немцу Яну-Леннарду Штруффу, который практически безошибочно действовал на своей подаче.

    На Мальорке у Медведева дела идут значительно лучше. В первом матче россиянин одержал уверенную победу над французом Корентеном Муте.

    А в четвертьфинале вторая ракетка мира выиграл у Каспера Рууда. Первый сет получил напряженным — 7:5 в пользу Медведева. А вот во второй партии соперник ошибался чересчур много — 6:1.

    Каррено-Буста

    Тем временем Каррено-Буста проводит первый турнир на траве в этом сезоне. После «Ролан Гаррос» испанец взял небольшую паузу. И судя по всему, она пошла ему на пользу.

    На Мальорке Пабло, как и Медведев стартовал сразу со второго круга. Испанец уверенно выиграл у чеха Иржи Веселы — 6:4, 6:4.

    А в четвертьфинале Каррено-Буста с таким же счетом обыграл Джордана Томпсона.

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    Стоит отметить, что в предыдущие годы Каррено-Буста крайне мало играл на траве.

    Прогноз и ставка

    На Медведева в этом матче можно поставить за 1.22, победу Каррено-Бусты букмекеры предлагают за 4.75.

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    Очевидно, что на этой неделе у Даниила идет игра. Оба предыдущих матча прошли довольно спокойно.

    Вряд ли будут какие-то проблемы и в ближайшей игре. Все-таки трава не самое удобное покрытие для Каррено-Бусты.

    Ставка — победа Медведева с форой по геймам (-2,5) за 1.74.

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