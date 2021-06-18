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    Сможет ли Берреттини выиграть у Эванса?

    Берреттини — Эванс. Прогноз (к. 1.83) и ставки на турнир в Лондоне 18 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на Берреттини — Эванс
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    Маттео Берреттини
    Итальянец Маттео Берреттини сыграет против британца Дэниэла Эванса в четвертьфинале турнира в Лондоне. Матч пройдет 18 июня, начало — в 15:30 мск. Берреттини — Эванс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Берреттини

    Берретини в начале июня успешно выступил на «Ролан Гаррос», где дошел до четвертьфинала. Там его остановил будущий победитель турнира Новак Джокович.

    Итальянец в целом очень неплохо играет после паузы, которая у него возникла из-за травмы мышц живота, полученной еще на Australian Open.

    В конце апреля Маттео выиграл турнир в Белграде, потом был финал «Мастерса» в Мадриде. Ну и «Ролан Гаррос», где его смог остановить только Джокович.

    В Лондоне Берреттини стартовал с победы на Стефано Травальей, после чего уверенно выиграл у бывшей первой ракетки мира Энди Маррея.

    О том, как итальянский теннисист играет на травме, можно также судить по его выступлениям в сезоне-2019. Тогда Берреттини выиграл турнир в Штутгарте, дошел до финала в Галле, а на Уимблдоне в четвертом раунде уступил Роджеру Федереру.

    Эванс

    Эванс на прошлой неделе сыграл на «челленджере» в Ноттингеме. После тяжелейших матчей с Танаси Коккинакисом и Мэттью Эдбеном британец уступил американцу Денису Кудле.

    А в Лондоне Дэниэл начал с победы над Алексеем Попыриным — 6:4, 6:4.

    В следующем матче Эванс снова выиграл в двух сетах — на этот раз у француза Адриана Маннарино.

    Все прогнозы на теннис

    Одним из главных успехов Эванса в этом сезоне пока что остается победа на турнире в Мельбурне, а также сенсационный выход в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло.

    Прогноз и ставка

    На Берреттини в этом матче можно поставить за 1.38, победу Эванса букмекеры предлагают за 3.26.

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    Пусть и не явный, но итальянец все-таки действительно фаворит предстоящей встречи. Но можно не сомневаться, что британец будет очень серьезно сопротивляться.

    Ставка — Эванс выиграет хотя бы один сет за 1.83. Это очень цепкий теннисист, который, между прочим, в текущем сезоне обыгрывал самого Джоковича.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал сетов больше 2,5 за 2.68.

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