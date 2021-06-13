Серб Новак Джокович сыграет против грека Стефаноса Циципаса в финале Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 13 июня в Париже, начало — в 15:00 мск. Джокович — Циципас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Джокович

Да уж, это было невероятно. В пятницу вечером (почти ночью) Джокович провел, возможно, свой лучший матч на «Ролан Гаррос». Первая ракетка мира одержал эпичную победу над Рафой Надалем — 3:6, 6:3, 7:6, 6:2.

Сумасшедший матч, в котором оба показали какой-то заоблачный теннис, но Новак и вовсе играл на каком-то космическом уровне.

После игры Джокович сказал, что это был один из трех его лучших матчей в карьере. И это правда, на грунте серб так мощно ранее не играл.

И после не самых убедительных матчей с итальянцами Лоренцо Музетти и Маттео Берреттини это удивило еще больше. По всей видимости, все решает настрой. Джоковичу на данном этапе карьеру интересно играть, прежде всего, против конкурентов, которых у него не так уж и много.

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Нужно только понимать, чего добился Новак: Надаль впервые с 2016 года не выиграет «Ролан Гаррос». И для испанца это было всего лишь третье поражение на французском мэйджоре.

В предстоящем финале «Ролан Гаррос» Джокович поборется за 19-й титул на турнирах «Большого шлема».

Циципас

Тем временем Циципас впервые в карьере дошел до финала на «Большом шлеме». После матча с Александром Зверевым в полуфинале Стефанос даже заплакал.

Матч против Зверева получился нервным, несмотря на то, что грек уверенно взял первые два сета. Дальше немцу удалось отыграться и перевести встречу в решающую партию. Но здесь Циципас уже не дрогнул — 6:3 в его пользу.

Это был лишь второй матч на турнире, в котором 22-летнему теннисисту понадобилось для победы больше трех сетов. Небольшие проблемы были в игре третьего круга против Джона Изнера.

Если у Джоковича был классный матч против Надаля, то у Циципаса, прежде всего, выделяется победа над Даниилом Медведевым — 6:3, 7:6, 7:5.

Прогноз и ставка

На Джоковича в этом матче можно поставить за 1.36, победу Циципаса букмекеры предлагают за 3.75.

В прошлом году Новак обыграл грека в полуфинале «Ролан Гаррос» — тогда теннисистам пришлось провести на корте все пять сетов. А в этом сезоне Стефанос уступил Новаку в четвертьфинале римского «Мастерса».

Обе встречи были очень напряженными, но побеждал в итоге серб. По всей видимости, предстоящий финал тоже выиграет первая ракетка мира.

После космического тенниса в матче с Надалем сложно представить, что Джокович упустит шанс взять очередной титул «Большого шлема».

Ставка — победа Джоковича с форой по геймам (-5,5) за 2.11.