Россиянин Даниил Медведев сыграет против амерканца Рейлли Опелки в третьем круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 4 июня в Париже, начало — в 12:00 мск. Опелка — Медведев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Опелка

Опелка в середине мая впервые в карьере дошел до полуфинала на «Мастерсе». И самое удивительное, что это случилось на грунте — на самом любимом покрытии абсолютно для всех американцев.

Озарение нашло на Рейлли в Риме. Американский гигант (рост 211 см) одержал победы над Ришаром Гаске, Лоренцо Музетти, Асланом Карацевым и Федерико Дельбонисом. Никому из них так и не удалось обуздать сумасшедшую первую подачу Опелки.

Остановить 35-ю ракетку мира смог только Рафа Надаль, для него подача соперника не стала проблема.

Сам Опелка, комментируя свой прорыв в Риме, назвал это случайностью, поскольку до этого у него действительно не было успехов на грунте.

Тем не менее на «Ролан Гаррос» Рейлли уже выиграл два матча. Сначала он одержал уверенную победу над Андреем Мартином, а после этого обыграл Хауме Муньяра.

Медведев

Для Медведева выход в третий «Ролан Гаррос» уже можно считать успехом. До этого сезона он не выиграл ни одного матча на французском мэйджоре.

В первом круге Даниил на удивление легко справился с Александром Бубликом — 6:3, 6:3, 7:5.

А во втором раунде Медведев одержал волевую победу над Томми Полом. Американец взял первый сет, воспользовавшись ошибками соперника в одном из геймов, но потом на корте «зажигал» только россиянин.

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Матч против Пола вторая ракетка мира завершил в свою пользу со счетом 3:6, 6:1, 6:4, 6:3. Судя по всему, Даниил действительно приехал в столицу Франции за титулом.

Прогноз и ставка

На Опелку в этом матче можно поставить за 4.00, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.28.

Сложный, очень сложный соперник достался Даниилу, о чем он уже лично успел сказать после победы над Полом.

«С такими игроками важнее всего держать свою подачу, давить на них таким образом. И стараться на их подаче цеплять как можно больше очков — даже когда 40:15, стараться делать 40:30. Таким образом можно за что-то зацепиться. И я думаю, что с Рейлли грунт мне как раз должен помочь», — считает россиянин.

Если Опелка не будет ошибаться на своей подаче, у Медведева точно возникнут проблемы.

Ставка — хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 1.60.

Также можно рассмотреть ставку на тотал сетов больше 3,5 за 1.57.

Медведева ждет очень утомительный матч. Кстати, в прошлом году Опелка обыграл Даниила на турнире в Санкт-Петербурге.