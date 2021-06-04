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    Сможет ли Медведев пройти Опелку?

    Опелка — Медведев. Прогноз (к. 1.60) и ставки на «Ролан Гаррос» 4 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на Опелка — Медведев
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    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против амерканца Рейлли Опелки в третьем круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 4 июня в Париже, начало — в 12:00 мск. Опелка — Медведев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Опелка

    Опелка в середине мая впервые в карьере дошел до полуфинала на «Мастерсе». И самое удивительное, что это случилось на грунте — на самом любимом покрытии абсолютно для всех американцев.

    Озарение нашло на Рейлли в Риме. Американский гигант (рост 211 см) одержал победы над Ришаром Гаске, Лоренцо Музетти, Асланом Карацевым и Федерико Дельбонисом. Никому из них так и не удалось обуздать сумасшедшую первую подачу Опелки.

    Остановить 35-ю ракетку мира смог только Рафа Надаль, для него подача соперника не стала проблема.

    Сам Опелка, комментируя свой прорыв в Риме, назвал это случайностью, поскольку до этого у него действительно не было успехов на грунте.

    Тем не менее на «Ролан Гаррос» Рейлли уже выиграл два матча. Сначала он одержал уверенную победу над Андреем Мартином, а после этого обыграл Хауме Муньяра.

    Медведев

    Для Медведева выход в третий «Ролан Гаррос» уже можно считать успехом. До этого сезона он не выиграл ни одного матча на французском мэйджоре.

    В первом круге Даниил на удивление легко справился с Александром Бубликом — 6:3, 6:3, 7:5.

    А во втором раунде Медведев одержал волевую победу над Томми Полом. Американец взял первый сет, воспользовавшись ошибками соперника в одном из геймов, но потом на корте «зажигал» только россиянин.

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    Матч против Пола вторая ракетка мира завершил в свою пользу со счетом 3:6, 6:1, 6:4, 6:3. Судя по всему, Даниил действительно приехал в столицу Франции за титулом.

    Прогноз и ставка

    На Опелку в этом матче можно поставить за 4.00, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.28.

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    Сложный, очень сложный соперник достался Даниилу, о чем он уже лично успел сказать после победы над Полом.

    «С такими игроками важнее всего держать свою подачу, давить на них таким образом. И стараться на их подаче цеплять как можно больше очков — даже когда 40:15, стараться делать 40:30. Таким образом можно за что-то зацепиться. И я думаю, что с Рейлли грунт мне как раз должен помочь», — считает россиянин.

    Если Опелка не будет ошибаться на своей подаче, у Медведева точно возникнут проблемы.

    Ставка — хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 1.60.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал сетов больше 3,5 за 1.57.

    Медведева ждет очень утомительный матч. Кстати, в прошлом году Опелка обыграл Даниила на турнире в Санкт-Петербурге.

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