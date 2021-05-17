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    Карацев снова обыграет Синнера?

    Карацев — Синнер. Прогноз (к. 2.47) и ставки на турнир в Лионе 17 мая 2021 года

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    Аслан Карацев
    Россиянин Аслан Карацев сыграет против итальянца Янника Синнера в первом круге на турнире в Лионе (Франция). Матч пройдет 17 мая, начало — в 12:45 мск. Карацев — Синнер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Карацев

    На минувшей неделе Карацев вполне удачно выступил на «Мастерсе» в Риме. Кто-то, возможно, считает иначе, но выход в третий круг на таком уровне тоже успех.

    Безусловно, досадно, что Аслан не смог обыграть Рейлли Опелку, который замучил россиянина своей подачей. Но на самом деле, американец в целом играл очень мощно. Соперник провел идеальный матч, вот и все.

    Но зато перед этим Карацев одержал уверенную победу над Даниилом Медведевым — 6:2, 6:4. Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников был абсолютно прав, когда говорил, что Аслан играет на грунте лучше, чем его звездный соотечественник.

    Ну и не будем забывать, что Карацев был в финале на турнире в Белграде и выиграл два матча на мадридском «Мастерсе».

    Синнер

    Тем временем Синнер смог выиграть в Риме только один матч. Итальянцу банально не повезло, уже во втором круге его соперником стал Рафаэль Надаль. При этом победу испанца никак нельзя назвать такой уж закономерной, даже по счету видно, что была борьба — в первом сете король грунта выиграл 7:5, а во втором — 6:4.

    В Мадриде Янник тоже одержал лишь одну победу. Но тут надо добавить, что матч с Гидо Пельей получился неполным. Синнер взял первую партию, а во второй при счете 4:4 соперник не смог продолжить игру из-за травмы.

    А потом было поражение от Алексея Попырина — и это, безусловно, сенсация.

    Все прогнозы на теннис

    Пока что лучшим результатом Синнера на грунте остается выход в полуфинал в Барселоне. В столице Каталонии 19-летний теннисист обыграл в четвертьфинале Андрея Рублева, после чего уступил Стефаносу Циципасу.

    Прогноз и ставка

    На Карацева в этом матче можно поставить за 2.17, победу Синнера букмекеры предлагают за 1.72.

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    В единственной встрече между этими теннисистами, которая состоялась в этом году на турнире в Дубае, волевую победу одержал Аслан.

    Всегда есть соблазн поставить на Карацева, который в текущем сезоне уже обыгрывал и Новака Джоковича, и Андрея Рублева, и Даниила Медведева...Но в ближайшем матче будет сложно. Тем более Синнер сейчас максимально мотивирован после недавних поражений.

    Ставка на исход в данном случае вообще не вариант — чересчур непредсказуемая пара. Тот случай, когда шансы действительно 50 на 50.

    Поэтому выбираем ставку на тотал сетов больше 2,5 за 2.47. Сомнительно, что дело тут ограничится двумя партиями.

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