Болгарин Григор Димитров сыграет против немца Яна-Леннарда Штруффа в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 12 апреля, начало — в 12:00 мск. Димитров — Штруфф: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Димитров

Главным успехом Димитрова в этом году пока что остается выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии. Результат в Мельбурне мог быть значительно лучше, но в матче против Аслана Карацева болгарин получил травму и в итоге проиграл. Перед этим же Григор одердал невероятную победу над Домиником Тимом.

На корт Димитров вернулся через месяц в Акапулько. После уверенных побед над Адрианом Маннарино и Миомиром Кецмановичем бывшая третья ракетка мира уступил итальянцу Лоренцо Музетти.

В Майами Димитров выступил откровенно неудачно. Уже в стартовом матче его обыграл Кэмэрон Норри.

Лучшим результатом Димитрова в Монте-Карло стал выход в полуфинал в 2018 году.

Штруфф

Штруфф открыл грунтовый сезон в Кальяри. В целом немец выступил относительно неплохо. В первом круге 30-летний теннисист выиграл у Жуана Соузы, сумев прийти в себя после 1:6 в стартовом сете.

Дальше была победа над Лиамом Броади. Соперник взял всего лишь шесть геймов.

В четвертьфинале итальянского турнира Штруфф проиграл в трех сетах грузину Николозу Басилашвили. Это был первый случай в сезоне, когда Ян-Леннард выиграл два матча кряду.

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В 2017 и 2018 году Штруфф выиграл в Монте-Карло по два матча.

Прогноз и ставка

На Димитрова букмекеры предлагают поставить за 1.57, а на победу Штруффа — за 2.47.

В идеальном состоянии Димитров легко справится с немецким теннисистом. Но далеко не факт, что сейчас Григор способен показать свою лучшую игру. Тем более это будет первый для него матч на глине в этом году.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.36. Это, в принципе, довольно распространенная ситуация в матчах Штруффа.

Также можно рассмотреть ставку на тотал геймов первого сета больше 9,5 за 2.17.