Медведев — Тим. Прогноз и ставки на Итоговый турнир ATP 22 ноября 2020 года

Даниил Медведев впервые в карьере сыграет в финале Итогового турнира. В прошлом году россиянин проиграл все три матча группового этапа, то ли не сумев правильно настроиться, то ли из-за отсутствия опыта. Так или иначе, но на текущем турнире Даниил демонстрирует просто невероятный теннис.

Медведев ни разу не проиграл на групповом этапе, хотя уже после первых двух матчей стало ясно, что он выйдет в полуфинал с первого места. Российский теннисист одержал уверенные победы над Александром Зверевым, Новаком Джоковичем и Диего Шварцманом.

Особняком здесь, конечно же, стоит матч против Джоковича, который на фоне Медведева напоминал парня, пока только мечтающего о победах на турнирах Большого шлема и первом месте в рейтинге ATP.

В полуфинале Медведев выиграл у Рафаэля Надаля. Матч получился не таким простым, как против Джоковича, испанец выиграл первый сет, но после этого на корт вернулся настоящий Медведев. В третьей партии Надаль выдохся от чересчур бодрого темпа в игре соперника.

Как ни крути, а отыграть сет и брейк в решающей партии против Надаля — это уже в каком-то смысле триумф.

Тем временем Тим второй год подряд вышел в финал Итогового турнира. Австриец подтвердил, что отныне неслучайно входит в топовую компанию лучших теннисистов мира.

Это стало ясно уже по ходу группового этапа, когда Доминик одержал яркую победу над Надалем. Оба сета в матче с испанцем завершились на тай-брейке, и тут больше всего поразила психологическая устойчивость Тима, который дважды заставил Рафу ошибиться в самый ответственный момент.

Остальные матчи Тима на групповой стадии не так показательны. У Стефаноса Циципаса он выиграл достаточно уверенно, несмотря на то, что встреча продолжалась три сета. А в матче с Андреем Рублевым у Тима банально не было мотивации, вместо третьей кряду победы он логично решил сэкономить силы перед важнейшей игрой с Джоковичем.

И, как оказалось, не зря. Тим шикарно провел полуфинальную встречу с первой ракеткой мира. Шикарная первая партия, а морально сложны второй сет, где Доминик снова заставил восхищаться своим стальным характером. Тим проигрывал на тай-брейке 0:4, но в итоге сделал невероятный камбэк и ворвался в финал.

It all comes down to this! Who will take the title? 🏆@DaniilMedwed | @ThiemDomi | #NittoATPFinals pic.twitter.com/PlENOq7HGF