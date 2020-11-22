Медведев — Тим. Прогноз и ставки на Итоговый турнир ATP 22 ноября 2020 года

Россиянин Даниил Медведев сыграет с австрийцем Домиником Тимом в финале Итогового турнира ATP. Матч пройдет 22 ноября в Лондоне, начало — в 21:00 мск. Прогноз на Медведев — Тим.

Медведев

Даниил Медведев впервые в карьере сыграет в финале Итогового турнира. В прошлом году россиянин проиграл все три матча группового этапа, то ли не сумев правильно настроиться, то ли из-за отсутствия опыта. Так или иначе, но на текущем турнире Даниил демонстрирует просто невероятный теннис.

Медведев ни разу не проиграл на групповом этапе, хотя уже после первых двух матчей стало ясно, что он выйдет в полуфинал с первого места. Российский теннисист одержал уверенные победы над Александром Зверевым, Новаком Джоковичем и Диего Шварцманом.

Особняком здесь, конечно же, стоит матч против Джоковича, который на фоне Медведева напоминал парня, пока только мечтающего о победах на турнирах Большого шлема и первом месте в рейтинге ATP.

В полуфинале Медведев выиграл у Рафаэля Надаля. Матч получился не таким простым, как против Джоковича, испанец выиграл первый сет, но после этого на корт вернулся настоящий Медведев. В третьей партии Надаль выдохся от чересчур бодрого темпа в игре соперника.

Как ни крути, а отыграть сет и брейк в решающей партии против Надаля — это уже в каком-то смысле триумф.

Тим

Тем временем Тим второй год подряд вышел в финал Итогового турнира. Австриец подтвердил, что отныне неслучайно входит в топовую компанию лучших теннисистов мира.

Это стало ясно уже по ходу группового этапа, когда Доминик одержал яркую победу над Надалем. Оба сета в матче с испанцем завершились на тай-брейке, и тут больше всего поразила психологическая устойчивость Тима, который дважды заставил Рафу ошибиться в самый ответственный момент.

Все прогнозы на теннис

Остальные матчи Тима на групповой стадии не так показательны. У Стефаноса Циципаса он выиграл достаточно уверенно, несмотря на то, что встреча продолжалась три сета. А в матче с Андреем Рублевым у Тима банально не было мотивации, вместо третьей кряду победы он логично решил сэкономить силы перед важнейшей игрой с Джоковичем.

И, как оказалось, не зря. Тим шикарно провел полуфинальную встречу с первой ракеткой мира. Шикарная первая партия, а морально сложны второй сет, где Доминик снова заставил восхищаться своим стальным характером. Тим проигрывал на тай-брейке 0:4, но в итоге сделал невероятный камбэк и ворвался в финал.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры, как ни странно, отдают небольшое преимущество Медведеву, на которого можно поставить за 1.82. Победу Тима предлагают за 2.20.

По всей видимости, это связано с тем, что Медведев до сих пор не проиграл на текущем турнире ни одного матча.

А так, конечно, очевидно, что это не тот случай, где есть смысл рассуждать о фаворите. Шансы — 50 на 50.

Оба по ходу турнира выиграли у Джоковича и Надаля, оба демонстрируют теннис космического уровня. И у каждого из них все в порядке с психологией. Медведев ни разу не дрогнул на тай-брейке во втором сете против Надаля — очень показательный момент.

Поэтому ставка — на тотал сетов в матче больше 2,5 за 2.27. Сложно представить, что теннисист, который уступит в первой партии, не приложит максимум усилий, чтобы отыграться во второй.

Также вполне логично обратить внимание на ставку — общий тотал геймов в матче больше 23,5 за 2.00. Учитывая, что соперники будут стараться максимально надежно играть на собственной подаче, матч вполне может получиться затяжным.

И еще один вариант — в матче будет хотя бы один тай-брейк за 1.75. На недавнем US Open в полуфинальном матче между Тимом и Медведевым до тай-брейка дошел в двух сетах.

И да, напоследок добавим, что три из четырех предыдущих матчей между этими теннисистами завершились в пользу Тима. Но вряд ли на это стоит обращать внимание, Медведев, например, до вчерашнего дня ни разу не выигрывал у Надаля, но в сегодняшнем финале испанца мы не увидим.

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