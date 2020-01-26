Мартон Фучович — Роджер Федерер. Прогноз и ставки на матч Открытого чемпионата Австралии по теннису 26 января 2020 года

В воскресенье, 26 января, венгр Мартон Фучович встретится со швейцарцем Роджером Федерером в матче четвертого круга Australian Open. Встреча, которая пройдет на арене Рода Лейвера, начнется после 12:30 по московскому времени. Прогноз на Мартон Фучович — Роджер Федерер.

Мартон Фучович

Мартону Фучовичу не очень повезло с жеребьевкой, ведь уже в первом круге он попал на 13-го номера посева Дениса Шаповалова. Впрочем, венгр сотворил настоящую сенсацию, обыграв перспективного соперника 6:3, 6:7, 6:1, 7:6.

Затем Фучович встретился с малоизвестным итальянцем Янником Синнером, у которого выиграл в трех сетах — 6:4, 6:4, 6:3.

Еще более легким оказался матч третьего круга против американца Томми Пола, которому венгр отдал всего шесть геймов — 6:1, 6:1, 6:4.

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Фучович за карьеру выиграл всего один титул и на «Больших шлемах» особых успехов не добился. Его лучшим результатом на «мэйджорах» остается четвертый круг Australian Open в 2018 году. Однако у него появился шанс обновить личное достижение.

Роджер Федерер

Роджеру Федереру во время жеребьевки сопутствовала удача. Два раунда он прошел налегке, обыграв американца Стива Джонсона (6:3, 6:2, 6:2) и серба Филипа Краиновича (6:1, 6:4, 6:1).

Настоящее испытание швейцарца ожидало в третьем круге, где ему пришлось играть против австралийца Джона Миллмана, который уже обыгрывал его на US Open.

Судьба поединка решилась на тай-брейке решающей партии, в которой Роджер уступал 4:8, но все же каким-то чудом дожал соперника, выиграв 10:8. Итоговый результат — 4:6, 7:6, 6:4, 4:6, 7:6.

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Для шестикратного чемпиона Australian Open эта победа стала 100-й на кортах Мельбурна, что является лучшим результатом в истории.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество швейцарцу: победа Роджера Федерера — 1.15, победа Мартона Фучовича — 5.40.

По личным встречам Роджер ведет 2-0. В обоих поединках были тай-брейки, хотя третий номер посева не позволял себе отдать Мартону ни сета.

Сможет ли венгр выиграть партию в этот раз? Нам кажется, что да. Федерер все еще силен, но возраст дает о себе знать. Он допускает много ошибок и в одном и том же матче отрезками играет нестабильно. Наш прогноз — «победа Фучовича с форой по сетам +2,5» за 1.74.

Альтернативный вариант — «тотал по сетам больше 3,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.80. 0