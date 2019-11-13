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    Циципас — Зверев. Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч Итогового турнира ATP 13 ноября 2019 года

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    Прогноз на Циципас — Зверев
    Стефанос Циципас
    В среду, 13 ноября, грек Стефанос Циципас сыграет с немцем Александром Зверевым в рамках группового этапа Итогового турнира АТР. Начало матча — в 23:00 мск. Прогноз на Циципас — Зверев.
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    Теннис. Итоговый чемпионат ATP. Группа Андре Агасси 13 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • X
  • 2
  • 1.85
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    Стефанос Циципас

    Грек является шестой ракеткой мира и продолжает прогрессировать. На его счету в этом году до Лондона 55 побед при 26 поражениях, а на харде он выиграл 34 из 52 поединков.

    В этом году Стефанос стал чемпионом в Эшториле и Марселе. Часто греку не хватает стабильности, но ему 21 год и он еще будет прогрессировать. Эксперты отмечают, что Циципас все лучше действует на задней линии, моментами классно переходит из защиты в атаку и способен удивлять в игре с фаворитами.

    В Париже Стефанос сумел выйти в четвертьфинал, но победил при этом посредственных соперников, а вот сербу Новаку Джоковичу уступил без шансов в двух сетах.

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    В первом туре Циципас прервал серию из пяти поражений подряд в личных встречах с Медведевым. Грек классно подавал, играл стабильно и без явно видимых слабых мест — 7:6, 6:4.

    Александр Зверев

    Зверев — седьмая ракетка мира. Немец в этом году перед Итоговым провел 69 матчей и выиграл из них 45.

    Что касается титулов, то здесь все скромно — только чемпионство в Женеве. Также можно вспомнить выход в финал в Шанхае, где его остановил россиянин Даниил Медведев.

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    На харде Зверев одержал 27 побед при 13 поражениях и в целом выглядел не очень убедительно, уступив в трех из последних четырех поединков.

    Тем не менее, на старте Лондона Александр показал яркую игру и не оставил никаких шансов испанцу Рафе Надалю — 6:2, 6:4. Стоит сделать скидку на то, что лидер мирового рейтинга сейчас на спаде, но Зверев все равно был хорош в атаке и движении по корту.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают минимальное преимущество немцу: победа Циципаса — 1.94, победа Зверева — 1.86.

    Оба теннисиста находятся в прекрасной форме и довольно сложно предсказать здесь победителя. Ожидаем напряженную борьбу и предлагаем поставить на тотал больше 24,5 гейма за 1.90. 0

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