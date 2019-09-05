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    Продолжит ли Серена Уильямс удачно играть против Свитолиной?

    Элина Свитолина — Серена Уильямс. Прогноз и ставки на матч US Open 05 сентября 2019 года.

    US Open WTA Прогнозы на Элина Свитолина Прогнозы на Серена Уильямс
    Прогноз на Элина Свитолина — Серена Уильямс
    Серена Уильямс
    В четверг, 5 сентября, в полуфинальном поединке Открытого чемпионата США украинка Элина Свитолина сыграет с американкой Сереной Уильямс. Игра начнется в 23:00 по мск. Прогноз на Элина Свитолина — Серена Уильямс.

    Элина Свитолина

    В этом году украинская теннисистка впервые в карьере дошла до полуфинала турнира серии «Большого шлема» в Лондоне, где проиграла Симоне Халеп (1:6, 3:6).

    На кортах Нью-Йорка Элина одержала победы во всех матчах с «сухим» счетом. Начала этот розыгрыш она с победы над Уитни Осигве, затем одолела сестру своей предстоящей соперницы Винус Уильямс, потом разгромила соотечественницу Даяну Ястремскую.

    В предыдущем матче украинка справилась с Йоханной Контой (6:4; 6:4), перед этим оказалась сильнее Мэдисон Киз (7:5; 6:4).

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    • Элина Свитолина, которая идет на пятом месте в рейтинге WTA, в этом сезоне одержала победы в 28 поединках, из 43 проведенных встреч.

    Серена Уильямс

    Американка в этом сезоне проиграла в финале «Уимблдона», после познала горечь поражения в финале канадского «Мастерса».

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    По пути в полуфинал US Open-2019 Серене смогла доставить проблемы только соотечественница Кэти Макналли, взявшая у 37-летней спортсменки одну партию.

    В остальных же матчах Уильямс обыгрывала своих соперниц «всухую». Под ее руку попали Мария Шарапова, Каролина Мухова, Петра Мартич и Ван Цян.

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    Серена Уильямс, которая является на данный момент восьмой ракеткой мира, в этом сезоне провела 32 матча, и выиграла в 27 поединках.

    Между собой теннисистки провели пять очных встреч, из которых четырежды победительницей выходила Серена Уильямс и только однажды сильнее оказалась Свитолина.

    Прогноз на Элина Свитолина — Серена Уильямс

    Прогнозируем, что на своей территории Серена Уильямс обыграет украинскую теннисистку, против которой удачно играет. Предлагаем поставить с форой по геймам. 0

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    Элина Свитолина — Серена Уильямс. Прогноз и ставки на матч US Open 05 сентября 2019 года.. Прогноз на Элина Свитолина — Серена Уильямс. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.60
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