Элина Свитолина — Серена Уильямс. Прогноз и ставки на матч US Open 05 сентября 2019 года.

В четверг, 5 сентября, в полуфинальном поединке Открытого чемпионата США украинка Элина Свитолина сыграет с американкой Сереной Уильямс. Игра начнется в 23:00 по мск. Прогноз на Элина Свитолина — Серена Уильямс.

Элина Свитолина

В этом году украинская теннисистка впервые в карьере дошла до полуфинала турнира серии «Большого шлема» в Лондоне, где проиграла Симоне Халеп (1:6, 3:6).

На кортах Нью-Йорка Элина одержала победы во всех матчах с «сухим» счетом. Начала этот розыгрыш она с победы над Уитни Осигве, затем одолела сестру своей предстоящей соперницы Винус Уильямс, потом разгромила соотечественницу Даяну Ястремскую.

В предыдущем матче украинка справилась с Йоханной Контой (6:4; 6:4), перед этим оказалась сильнее Мэдисон Киз (7:5; 6:4).

Элина Свитолина, которая идет на пятом месте в рейтинге WTA, в этом сезоне одержала победы в 28 поединках, из 43 проведенных встреч.

Серена Уильямс

Американка в этом сезоне проиграла в финале «Уимблдона», после познала горечь поражения в финале канадского «Мастерса».

По пути в полуфинал US Open-2019 Серене смогла доставить проблемы только соотечественница Кэти Макналли, взявшая у 37-летней спортсменки одну партию.

В остальных же матчах Уильямс обыгрывала своих соперниц «всухую». Под ее руку попали Мария Шарапова, Каролина Мухова, Петра Мартич и Ван Цян.

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Серена Уильямс, которая является на данный момент восьмой ракеткой мира, в этом сезоне провела 32 матча, и выиграла в 27 поединках.

Между собой теннисистки провели пять очных встреч, из которых четырежды победительницей выходила Серена Уильямс и только однажды сильнее оказалась Свитолина.

Прогноз на Элина Свитолина — Серена Уильямс

Прогнозируем, что на своей территории Серена Уильямс обыграет украинскую теннисистку, против которой удачно играет. Предлагаем поставить с форой по геймам. 0