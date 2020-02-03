«Канзас-Сити» — «Сан-Франциско». Прогноз (к. 2.10) и ставки на Супербоул-2020 3 февраля 2020 года

В ночь со 2 на 3 февраля на «Хард Рок Стэдиум» в Майами определился чемпион НФЛ. В финале сыграют «Канзас-Сити Чифс» и «Сан-Франциско Форти Найнерс». Начало матча 3 февраля в 02:30 мск. Прогноз на «Канзас-Сити» — «Сан-Франциско».

«Канзас-Сити»

«Канзас-Сити» в последнем матче регулярки сумел выйти на второе место в Американской футбольной конференции, благодаря победе над «Чарджес» и осечке «Нью-Ингленда».

Эта позиция позволила им пропустить один раунд плей-офф и сохранить силы. Свой путь в матчах плей-офф «вожди» начали с четвертьфинала, где нанесли поражение «Хьюстону» (51-31), проигрывая к началу второй четверти 0-24.

В финале конференции «Чифс» дома одержали победу над «Теннеси Тайтанс», до этого выбившими «Нью-Инглэнд» и «Балтимор» — 35-24 (7:10, 14:7, 0:0, 14:7).

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Отметим, что атака «Канзаса», играющая в скоростной пасовый футбол, уже второй сезон подряд вызывает бурю восторгов у фанатов и экспертов.

Лучшими игроками команды в этом сезоне можно назвать квотербека Патрика Махоумса, рессивера Тайрика Хила, принявшего 2 тачдауна в финале конференции, тайт-энда Трэвиса Келси, единственного тайт-энда с 1000+ ярдов на приёме в 4-х подряд сезонах, а также защитника Фрэнка Кларка, совершившего в текущем плей-офф уже 4 сэка.

«Канзас-Сити» побеждал в Супербоуле один раз — в 1970-м.

«Сан-Франциско»

«Форти Найнерс» в этом сезоне прославились напротив, своей защитой, которую многие называли одной из лучших в лиге. Еще одним козырем команды может стать игра в выносном нападении.

Они выиграли Национальную футбольную конференцию: в плей-офф «Сан-Франциско» поочередно убрал со своего пути «Миннесоту Викингс» (27-10) и «Грин-Бэй Пакерз» (37-20).

Не лучшим образом себя проявил Джимми Гаропполо, который проведёт первый Супербоул в качестве основного квотербека (ранее он дважды он держал трофей над головой как сменщик Тома Брэди в «Нью-Инглад Патриотс»).

За 2 матча плей-офф он отдал всего 208 ярдов, при всего 1 тачдауне, бросив перехват и получив 3 сэка. К лидерам «Форти Найнерс» можно отнести Рахима Мостерта, Дибо Самуэля и Фреда Уорнера.

В последний раз в официальном матче команды встречались на 3-й неделе предыдущего первенства. Тогда «Канзас» одержал домашнюю победу 38:27.

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«Сан-Франциско» пять раз выигрывал Супербоул, последний раз — в 1995 году.

Прогноз на Супербоул-2020

На победу «Канзаса» в основное время букмекеры дают коэффициент 1,90, на ничейный результат — 16,00, а на победу «Сан-Франциско» — 2,10.

Несмотря на скоростную пасовую атаку «Чифс», не зря существует поговорка «титулы выигрывает защита», а с защитой у «Сан-Франциско» все в порядке, как и с выносным нападением. Прогнозируем победу «Форти Найнерс».

Оглядываясь на защиту «Сан-Франциско» и то, что прошлый супербоул не был слишком результативным, можно поставить на «низ». Неплохой вариант — «низ» на тотал ярдов передачами (293,5) от Джимми Гаропполо за 1,88. 0