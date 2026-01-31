прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.18

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет в «Роджерс Плейс» 1 февраля. Начало встречи — в 06:00 (мск).

«Эдмонтон»

Турнирное положение: В 55 матчах «Эдмонтон» заработал 64 очка, с которыми занимает 5-ю позицию в Западной конференции, по дополнительным показателям отставая от 4-го «Вегаса».

Последние матчи: На флажке предыдущей игровой недели «Эдмонтон» на домашнем катке вырвал победу у «Вашингтона» (6:5, от).

Еще один перфоманс команда Криса Кноблауха выдала во встрече с «Анахаймом» (7:4). Другой жертвой в «Роджерс Плейс» накануне стал «Сан-Хосе» (4:3, от).

Не сыграют: Адам Хенрик, Маттиас Экхольм.

Состояние команды: Турнирная траектория «Эдмонтона» едва ли ассоциируется с последовательностью, но команда спокойно решает свои задачи в пятерке сильнейших.

Прогнозы и ставки на НХЛ

На текущее время «Ойлерз» принадлежит второй в лиге показатель результативности, тогда как по пропущенным шайбам канадцы остаются вторыми худшими среди представителей топ-8.

«Миннесота»

Турнирное положение: С 72 очками после 55 матчей, «Миннесота» обосновалась на 2-й строчке Западной конференции, на 7 зачетных баллов отставая от 1-го «Колорадо».

Последние матчи: На недельном отрезке «Миннесота» четырежды сыграла на домашнем льду, начав серию с победы над «Детройтом» (4:3, от).

В следующем матче команда Джона Хайнса потерпела поражение от «Флориды» (3:4, от), тогда как в двух других — поочередно расправилась с «Чикаго» (4:3, бул.) и «Калгари» (4:1).

Не сыграют: Зак Богосян, Йонас Бродин.

Состояние команды: После безобразного начала сезона «Миннесота» совершила предметный рывок и обосновалась в верхней тройке Запада, сохраняя прочный отрыв от конкурентов за пределами топ-3.

Однако последние результаты едва ли можно назвать устойчивыми. В десяти предыдущих встречах «Уайлд» добились пяти побед при пяти матчах, закончившихся безуспешно.

Статистика для ставок

«Эдмонтон» не проигрывает на домашнем льду на протяжении 3 последних матчей

«Миннесота» обыграла «Эдмонтон» в 4 личных встречах из 6 последних

В 7 личных встречах из 8 последних команды забивали больше 6.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Эдмонтона» оценивается букмекерами в 2.17, ничья — в 4.37, победа «Миннесоты» — в 2.93.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.52, на тотал меньше 5.5 — за 2.36.

Прогноз: Последние матчи «Эдмонтон» провел без осечек, что по меркам нестабильного канадского топа является достижением. В фазе подъема «Ойлерз» желают зацепиться за очередной победный результат и сократить большое отставание от «Миннесоты».

2.18 «Эдмонтон» не проиграет + ТБ 5.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.18 на матч Эдмонтон — Миннесота позволит вывести на карту выигрыш 1180₽, общая выплата — 2180₽

Ставка: «Эдмонтон» не проиграет + ТБ 5.5 за 2.18.

Прогноз: В последние недели «Миннесоту» сопровождает практически нулевая устойчивость под давлением. Так, высокая атакующая активность соперников заставляет «Уайлд» грубо ошибаться в зоне защиты. Динамичные форварды «Эдмонтона» со своей стороны попытаются обеспечить полный контроль над игрой.

2.80 «Эдмонтон» забьет во всех периодах Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.80 на матч Эдмонтон — Миннесота позволит вывести на карту выигрыш 1800₽, общая выплата — 2800₽

Ставка: «Эдмонтон» забьет во всех периодах за 2.80.