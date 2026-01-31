прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.18

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Баффало» будет принимать «Монреаль». Игра пройдет в «КиБанк Центре» 1 февраля. Начало встречи — в 03:00 (мск).

«Баффало»

Турнирное положение: После 53 матчей команда из Нью-Йорка расположилась на 4-м месте Восточной конференции с 67 очками в активе, на 3 зачетных балла отставая от лидерского трио.

Последние матчи: В середине прошлой недели «Баффало» прибил «Монреаль» на катке «Белл Центра» (4:2).

В следующих выездных матчах команда Линди Раффа расправилась с «Айлендерс» (5:0) и «Торонто» (7:4). В последней домашней игре «Сейбрз» уничтожили «Лос-Анджелес» (4:1).

Не сыграют: Джейкоб Брайсон, Джастин Данфорт, Джошуа Данн, Иржи Кулих, Укко-Пекка Луукконен, Джош Норрис, Конор Тимминс, Джордан Гринвэй.

Состояние команды: По ходу чемпионата — в моменте безнадежного — «Баффало» проделал великолепную работу, прописавшись в числе сильнейших команд Востока.

К текущему времени нью-йоркский коллектив идет без поражений на протяжении пяти матчей кряду. В каждой игре на этом отрезке «Сейбрз» вколачивали 4 шайбы и более, а в трех последних — громили соперников с разницей в 3+ гола.

«Монреаль»

Турнирное положение: В активе «Монреаля» — 67 очков после 54 матчей. В таблице Востока канадцы из Квебека находятся на 5-й строчке, по дополнительным показателям уступая «Баффало».

Последние матчи: В конце предыдущей недели «Монреаль» провел неудачный выезд на площадку «Бостона» (3:4).

Тем временем в ходе короткой домашней серии команда Мартена Сан-Луи переиграла «Вегас» (3:2, от) и растоптала «Колорадо» (7:3).

Не сыграют: Патрик Лайне, Алекс Ньюхук.

Состояние команды: «Монреаль» хорош на турнирной дистанции, но нестабилен в игровом ключе. Канадцам принадлежит второй худший показатель пропущенных шайб на Востоке при лучшей результативности.

В десяти предыдущих матчах команда Мартена Сан-Луи поделила поровну победы и неудачные результаты. Тем временем в трех последних гостевых встречах «Хабс» пропускали 4 шайбы и более.

Статистика для ставок

«Баффало» обыграл «Монреаль» в 2 январских личных встречах

В 7 последних личных встречах команды забивали больше 5.5 голов

«Монреаль» одержал 6 побед в 7 последних матчах на льду «Баффало»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Баффало» оценивается букмекерами в 2.22, ничья — в 4.36, победа «Монреаля» — в 2.84.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.56, на тотал меньше 5.5 — за 2.27.

Прогноз: «Баффало» набрал великолепную форму и из андердога превратился в прямого конкурента команд уровня «Монреаля», в матче против которого на домашнем льду способен заработать победный результат.

Ставка: «Баффало» победит за 2.22.

Прогноз: В последних играх «Баффало» редко покидает площадку без 4+ заброшенных шайб. «Монреалю» с его характерными провалами в своей зоне будет трудно нарушить эту закономерность.

Ставка: Индивидуальный тотал «Баффало» больше 3 за 1.74.