«Амур» уйдет в отрыв от прямого конкурента

прогноз на матч КХЛ, ставка за 3.30

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Амур» будет принимать «Барыс». Игра пройдет на «Платинум-Арене» 31 января. Начало встречи — в 10:00 (мск).

«Амур»

Турнирное положение: «Амур» провел 50 матчей, в которых набрал 41 балл. В таблице Востока клуб из Хабаровска занимает 9-е место, на 8 пунктов отставая от «Сибири».

Последние матчи: На прошлой неделе «Амур» дважды встретился с «Металлургом» Мг и оба раза ожидаемо понес потери (3:4, 2:4).

Днями ранее дальневосточники приехали в Екатеринбург, где потерпели поражение от «Автомобилиста» (2:4). С командой Николая Заварухина «Амур» сыграл и в родных стенах. На домашней площадке хабаровчане взяли достойный реванш (5:2).

Не сыграют: Роман Абросимов.

Состояние команды: До недавнего матча против «Автомобилиста» в родных стенах «Амур», находясь в фазе глубокого спада, потерпел девять поражений кряду.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Команда Александра Андриевского проигрывает конкуренцию «Сибири» в борьбе за плей-офф и входит в тройку слабейших участников лиги по результативности (112 шайб после 50 матчей).

«Барыс»

Турнирное положение: В таблице Восточной конференции «Барыс» занимает 10-е место с 39 очками после 52 матчей. От 9-го «Амура» коллектив из Астаны отстал на 2 пункта.

Последние матчи: Предыдущую игровую неделю «Барыс» провел на выезде, в рамках которого уступил «Ладе» (0:2), ЦСКА (0:1) и «Нефтехимику» (2:3).

Не помогли команде Михаила Кравца и родные стены накануне. В частности, в Астане казахстанцы крупно проиграли «Адмиралу» (2:5).

Не сыграют: У «Барыса» нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: «Барыс» стремительными темпами отдаляется от конкурентов из зоны плей-офф. Очередной его сезон рискует пройти впустую.

Перед выездом на Дальний Восток команда Михаила Кравца потерпела четыре поражения кряду, тогда как на десять предыдущих матчей казахстанцев пришлась только одна победа.

Статистика для ставок

«Барыс» не побеждает в гостях на протяжении 7 последних матчей

«Амур» обыграл «Барыс» в 6 личных матчах кряду на своей территории

«Амур» громил «Барыс» с разницей в 3 шайбы и более в 3 личных встречах из 4 последних на своем льду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Амура» оценивается букмекерами в 2.25, ничья — в 4.20, победа «Барыса» — в 2.87.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.33, на тотал меньше 5.5 — за 1.56.

Прогноз: В ближайшие дни «Амуру» в родных стенах важно набирать очки в надежде сократить разрыв между топ-8, поэтому в предстоящем матче мы наверняка увидим сверхмотивационный хоккей в исполнении команды Александра Андриевского.

3.30 «Амур» не проиграет + ТБ 4.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.30 на матч Амур — Барыс принесёт прибыль 2300₽, общая выплата — 3300₽

Ставка: «Амур» не проиграет + ТБ 4.5 за 3.30.

Прогноз: «Амур» не блещет результативностью, но на фоне колоссальных проблем «Барыса» в обороне дальневосточники смогут сломить устоявшуюся тенденцию и выдать матч с хорошей реализацией.

1.90 Индивидуальный тотал «Амура» больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч Амур — Барыс принесёт прибыль 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Амура» больше 2.5 за 1.90.