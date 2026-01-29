прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.14

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Чикаго». Игра пройдет на «PPG Paints-арене» 31 января. Начало встречи — в 03:00 (мск).

«Питтсбург»

Турнирное положение: В активе «Питтсбурга» — 63 очка после 51 матча. В таблице Востока команда из Пенсильвании находится на 7-м месте, на 2 балла отставая от квартета лидеров.

Последние матчи: Неделей ранее «Питтсбург» одержал уверенную победу над «Сиэтлом» (6:3) в ходе новой гостевой серии.

Три следующие встречи команда Дэна Мьюза провела на территории Канады, где поочередно переехала «Калгари» (4:1), «Эдмонтон» (6:2) и «Ванкувер» (3:2).

Не сыграют: Филип Халландер, Джек Сент-Айвени, Брайан Раст.

Состояние команды: «Питтсбург» остается предельно неустойчивым на дистанции, но вместе с тем претендует на плей-офф и прямо сейчас проводит сильный отрезок.

Команда Дэна Мьюза идет без поражений на протяжении четырех последних матчей, тогда как в шести предыдущих встречах «Пингвинз» заработали 11 очков из возможных 12.

«Чикаго»

Турнирное положение: «Чикаго» находится на 12-й строчке Западной конференции с 51 очком на счету. От зоны кубковой восьмерки коллектив из Иллинойса отстает на 6 пунктов.

Последние матчи: В конце прошлой недели «Чикаго» на домашнем льду попытался оказать сопротивление «Тампе» и сумел забрать ничейный балл при поражении в серии буллитов (1:2, бул.).

В следующем матче в родных стенах команда Джеффа Блашилла крупно проиграла «Флориде» (1:5). Достойный результат «Блэкхокс» показали на льду «Миннесоты», которой также уступили по буллитам (3:4, бул.).

Не сыграют: Райан Эллис, Ши Вебер.

Состояние команды: В какой-то момент «Чикаго» удалось закрепиться в зоне Кубка, но последовавший затяжной кризис существенно снизил шансы «Блэкхокс» оказаться в заветной восьмерке.

По качеству игры и результатам команда Джеффа Блашилла объективно уступает многим прямым конкурентам. На десять последних матчей чикагского коллектива пришлись семь поражений.

Статистика для ставок

«Чикаго» не проигрывает в основное время на выезде на протяжении 5 матчей кряду

«Питтсбург» победил в 3 личных встречах из 4 последних с разницей в 3 шайбы и более

«Питтсбург» забивал 4 шайбы и более в 3 личных встречах из 4 последних

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Питтсбурга» оценивается букмекерами в 1.81, ничья — в 4.52, победа «Чикаго» — в 3.91.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.79, на тотал меньше 5.5 — за 2.12.

Прогноз: «Питтсбург» проводит мощную серию, подкрепляя результаты уверенной игрой. В родных стенах команда Дэна Мьюза во всем способна превзойти «Чикаго», который на дистанции выглядит разобранным.

2.14 «Питтсбург» победит + ТБ 4.5

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.14 на матч Питтсбург — Чикаго принесёт прибыль 1140₽, общая выплата — 2140₽

Ставка: «Питтсбург» победит + ТБ 4.5 за 2.14.

Прогноз: В ряде предыдущих матчей оборона «Питтсбурга» справлялась с подавляющим большинством угроз, поэтому в игре против «Чикаго», испытывающего проблемы в атаке, хозяевам не составит труда продемонстрировать привычную целостность линии.

1.70 Индивидуальный тотал «Чикаго» меньше 2.5

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.70 на матч Питтсбург — Чикаго принесёт прибыль 700₽, общая выплата — 1700₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Чикаго» меньше 2.5 за 1.70.