В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Миннесота» будет принимать «Детройт». Игра пройдет в «Эксел Энерджи Центре» 23 января. Начало встречи — в 05:30 (мск).

«Миннесота»

Турнирное положение: «Миннесота» замыкает тройку лидеров Западной конференции. С 65 очками после 51 игры, коллектив из Сент-Пола отстает от «Далласа» по дополнительным показателям.

Последние матчи: В последние дни «Миннесота» играла исключительно на выезде. В первом матче гостевой серии «дикари» эффектно разобрались с «Баффало» (5:4, от).

Убедительный перфоманс команда Джона Хайнса выдала на площадке «Торонто» (6:3). Испортил цикл гостевых результатов лишь «Монреаль» в недавней встрече (3:4).

Не сыграют: Зак Богосян, Мэттью Болди, Йонас Бродин, Джоэль Эрикссон, Маркус Йоханссон.

Состояние команды: «Миннесота» удерживает позиции в топ-3, но в последние недели заметно проседает по результатам, особенно в матчах на своей территории.

На домашнем льду «Уайлд» допустили пять поражений кряду, трижды сгорев с разницей в 3 и более голов. Кроме того, команда Джона Хайнса проиграла в шести встречах из девяти предыдущих.

«Детройт»

Турнирное положение: На момент написания «Детройт» провел 50 матчей, в которых набрал 64 очка, закрепившись на 3-й строчке Запада. От дуэта лидеров «Ред Уингз» отделяют 2 балла.

Последние матчи: В ходе прошлой недели «Детройт» осуществил провальный выезд на территорию «Бостона», которому проиграл «всухую» (0:3).

Отлетев в «ТД Гарден», команда Тодда Маклеллана вернулась на домашний лед, где учинила расправу над «Сан-Хосе» (4:2) и одержала верх над «Оттавой» (4:3, от).

Не сыграют: У «Детройта» нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: Накопленный в предыдущие годы потенциал «Детройт» старается реализовать по ходу текущего сезона. Прямо сейчас команда из Мичигана демонстрирует превосходную форму.

За рамками встречи с «Торонто» в ночь на 22 января, подопечные Тодда Маклеллана одержали шесть побед в семи матчах. Четырежды на этом отрезке «крылья» вколачивали 4 шайбы и более.

«Миннесота» обыграла «Детройт» в 4 домашних матчах из 5 последних

«Миннесота» забивала в ворота «Детройта» 4 и более голов в 4 личных встречах из 5 последних в Сент-Поле

В 7 личных встречах из 10 последних команды забивали больше 5.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Миннесоты» оценивается букмекерами в 2.30, ничья — в 4.26, победа «Детройта» — в 2.76.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.73, на тотал меньше 5.5 — за 2.22.

Прогноз: В последние недели «Миннесота» испытывает колоссальные проблемы в родных стенах. Этим моментом, безусловно, попытается воспользоваться «Детройт», форма которого на дистанции внушает доверие.

Ставка: «Детройт» победит в матче за 2.04.

Прогноз: Свои результаты «Ред Уингз» привыкли подкреплять высокой реализацией, чего, как кажется, можно будет достичь в очередной встрече, учитывая, насколько плоха «Миннесота» дома.

Ставка: Индивидуальный тотал «Детройта» больше 3 за 2.16.