В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Шанхайские Драконы» будут принимать СКА. Игра пройдет на «СКА-Арене» 14 января. Начало встречи — в 19:30 (мск).

«Шанхайские Драконы»

Турнирное положение: В активе «Шанхайских Драконов» 43 очка после 43 матчей. В таблице Запада команда находится на 9-м месте, на 6 баллов отставая от 8-го «Спартака».

Последние матчи: Первый в 2026-м году победный результат «Шанхайские Драконы» зафиксировали 8 января. На своей территории команда обыграла «Ладу» (3:2).

В следующем матче на «СКА Арене» петербуржцы — под руководством Майкла Келли — взяли верх над «Амуром» (2:0). В последней встрече «драконы» допустили неудачу на льду ЦСКА (2:3).

Не сыграют: Жереми Гроло, Трой Джозефс, Бен Харпур.

Состояние команды: «Шанхайские Драконы» проводят слабый отрезок, тогда как в структуре клуба грядут перемены в самый значимый момент. По состоянию здоровья Жерар Галлан близок к прекращению своей тренерской деятельности.

В одиннадцати предыдущих матчах шанхайцы с Невы потерпели девять поражений, хотя разрыв в 6 очков между зоной плей-офф по-прежнему не кажется приговором, если в ответственных играх команда поднажмет.

СКА

Турнирное положение: СКА в 42 матчах заработал 51 балл, закрепившись на 7-й позиции Западной конференции . От 6-го «Торпедо» питерцев отделяют 3 зачетных пункта.

Последние матчи: Новогоднюю серию СКА начал с яркой игры в «Ледовом», где не без труда сломил сопротивление «Лады» (5:4, от).

В следующем матче команда Игоря Ларионова потерпела крупное поражение от «Металлурга» Мг (1:5), тогда как очередная встреча с «Ладой» — в Тольятти — завершилась победой (4:3, бул.).

Не сыграют: Тревор Мерфи.

Состояние команды: Текущий игровой отрезок СКА продиктован попытками улучшить турнирное положение в зоне плей-офф, тогда как по результатам армейцев, безусловно, остаются вопросы.

На отрезке в семь матчей коллектив Игоря Ларионова допустил три поражения, включая игры против «Спартака» — прямого конкурента, и аутсайдера из Сочи, от которого петербуржцы получили 8 голов.

СКА победил в 3 личных встречах из 4 в нынешнем сезоне

СКА забивал 3 и более голов в 3 личных встречах из 4

В 3 личных встречах из 4 команды забивали меньше 5.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Шанхайских Драконов» оценивается букмекерами в 3.47, ничья — в 4.39, победа СКА — в 1.94.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.93, на тотал меньше 5.5 — за 1.95.

Прогноз: В стане «Шанхайских Драконов» преобладает неопределенность: команда близка к тому, чтобы распрощаться с тренером, который, как кажется, потерял контроль над ситуацией. Пока в команде ожидается вынужденный этап перестройки, СКА воспользуется относительной устойчивостью и добьется победного результата.

Ставка: СКА победит за 1.94.

Прогноз: Оборона «Шанхайских Драконов» на дистанции выглядит безобразно, поэтому армейцам вряд ли что-то помешает отгрузить приличное число шайб на арене, которая не успела стать родной.

Ставка: Индивидуальный тотал СКА больше 3 за 1.87.