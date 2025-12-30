прогноз на матч Молодежного чемпионата мира по хоккею, ставка за 2.07

В рамках Молодежного чемпионата мира по хоккею США встретятся со Швецией. Игра пройдет в «Эксель-Энерджи-центре» 1 января. Начало матча — в 02:00 (мск).

США

Турнирное положение: В 3-х турах американцы заработали 9 очков, с которыми находятся на 2-й строчке группы A, на 6 турнирных пунктов опережая остальных преследователей.

Последние матчи: Дебютную игру в рамках домашнего турнира США провели против Германии, над которой одержали уверенную победу (6:3).

Не так ярко коллектив Боба Моцко провел встречу со Швейцарией, обыграв ту с минимальной разницей (2:1). Тяжелейшие 3 очка «звездно-полосатые» забрали в матче против Словакии (6:5).

Не сыграют: В составе США кадровые потери отсутствуют.

Состояние команды: Американцы проводят неоднозначный групповой этап, демонстрируя непреклонность по результатам, но сталкиваясь с трудностями в игровом ключе.

На момент написания коллектив Боба Моцко пропустил 9 голов — больше в свои ворота получили только словаки (10) и немцы (18). В зоне защиты «звездно-полосатым» явно не хватает дисциплины, а во вратарской линии — базовой надежности.

Швеция

Турнирное положение: На счету Швеции 9 очков после 3-х матчей. В таблице группы A скандинавы расположились на 1-м месте, по дополнительной разнице опережая США.

Последние матчи: В первой игре общего этапа Швеция зафиксировала победный результат против Словакии (3:2).

Не без трудностей команде Магнуса Хавелида удалось сломить сопротивление Швейцарии (4:2). Самым ярким и спокойным в игровом ключе оказался матч Швеции против Германии (8:1).

Не сыграют: У Швеции нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: На общем этапе Швеция демонстрирует хорошие результаты, но, как и в случае с США, моментами допускает провалы в оборонительных фазах игры.

По сути, коллектив Магнуса Хавелида провел только одну образцовую встречу — против Германии накануне. В других матчах шведы многое позволяли соперникам, тогда как сами эпизодами выглядели неважно.

Статистика для ставок

Швеция победила в 2 последних личных встречах

В 5 последних личных встречах команды забивали больше 7.5 голов

Швеция забивала 3 и более голов в 3 матчах в рамках текущего группового этапа

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа США оценивается букмекерами в 1.74, ничья — в 4.90, а победа Швеции — в 3.52.

На тотал больше 6.5 можно поставить за 2.02, на тотал меньше 6.5 — за 1.75.

Прогноз: На домашнем чемпионате мира США пока не впечатляют. Безусловно, команде важнее нарастить динамику в плей-офф, но при текущих проблемах Швеция может воспользоваться моментом и обойти прямого конкурента в гонке лидеров общего этапа.

Ставка: Швеция не проиграет за 2.07.

Прогноз: Игра в зоне защиты не входит в число достоинств сборной США, поэтому шведы в столь важном матче могут добиться хороших показателей по реализации.

