прогноз на матч НХЛ, ставка за 4.40

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Филадельфия» будет принимать «Каролину». Игра пройдет на «Xfinity Mobile Arena» 14 декабря, начало — в 03:00 (мск).

«Филадельфия»

Турнирное положение: Хоккеисты из штата Пенсильвания знимают 7 место в Восточной конференции. «Филадельфия» в регулярном чемпионате провела 29 матчей и набрала 36 очков.

Последние матчи: «Филадельфия» смогла набрать одно очко в поединке против «Вегаса», команда уступила сопернику лишь в овертайме (2:3).

Не сыграют: «Флайерз» не смогут рассчитывать на травмированных Тайсона Фёрстера и Расмуса Ристолайнена. Под вопросом участие Кэмерона Йорка.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Состояние команды: В последних матчах «чёрно-белые» выиграли в основное время у «Сан-Хосе» (4:1) и «Баффало» (5:2), а также проиграли «Колорадо» (2:3) и «Питтсбургу» (1:5).

«Каролина»

Турнирное положение: В таблице Восточной конференции «Каролина» занимает 1 место. В 30 поединках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги команда набрала 40 очков.

Последние матчи: «Каролина» одержала победу в последней игре регулярного чемпионата, переиграв «Вашингтон» лишь в серии буллитов (2:2 — в основное время). В серии послематчевых бросков «Каролине» победу принес точный удар Сета Джарвиса.

Не сыграют: «Каролина» не сможет рассчитывать на травмированных Джейкоба Славина и Йеспери Котканиеми.

Состояние команды: В пяти матчах хоккеисты Рода Бриндамора переиграли также «Коламбус» (4:1), «Нэшвилл» (6:3) и проиграли «Сан-Хосе» (1:4), «Торонто» (1:5).

Статистика для ставок

«Филадельфия» занимает 7 место в Восточной конференции

«Каролина» занимает 1 место в Восточной конференции

В этом сезоне «Каролина» переиграла «Филадельфию» (4:3)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Каролины» оценивается букмекерами в 2.02, ничья — в 4.40, а победа «Филадельфии» — в 2.95.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.75, на тотал меньше 5.5 — за 2.10.

Прогноз: Команды примерно одного уровня, ожидаем от хоккеистов «Филадельфии» и «Каролины» равной игры, в которой команды могут сыграть овертайм.

4.40 Будет ничья Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 4.40 на матч «Филадельфия» — «Каролина» позволит вывести на карту выигрыш 3400₽, общая выплата — 4400₽

Ставка: Будет ничья с коэффициентом 4.40.

Прогноз: В первой очной встрече сезона хоккеисты «Филадельфии» и «Каролины» забросили друг другу 7 шайб, так что можно ожидать от предстоящего поединка результативной и верховой игры.

2.05 ТБ 6 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Филадельфия» — «Каролина» принесёт чистый выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.05.