В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сочи» будет принимать «Адмирал». Игра пройдет в «Большом» 3 октября. Начало встречи — в 19:30 (мск).

«Сочи»

Турнирное положение: В 9 матчах «Сочи» заработал 9 очков — в таблице Западной конференции команда выпала за пределы топ-8, разместившись на 9-й позиции. Такое же количество баллов набрало 10-е «Динамо» Москва.

Последние матчи: Ранее коллектив Владимира Крикунова провел крайне неудачные матчи против сильных соперников. Итогом этих встреч стали крупные поражения от «Торпедо» (0:3) и «Локомотива» (0:5).

Между тем дважды за отрезок в 6 дней «Сочи» разобрался с «Ладой» (5:4, бул, 4:0). Перед последней игрой с тольяттинцами южане принимали СКА, в противостоянии с которым допустили неудачу (2:4).

Не сыграют: Даниил Мокрушев, Игорь Швырев.

Состояние команды: В этом сезоне «Сочи» настроен на продолжительное соперничество в статусе претендента на плей-офф, и на стартовом отрезке команда пытается адаптироваться к условиям высокой конкуренции.

В матчах против представителей высшего строения «Сочи» испытывает классические для себя проблемы с реализацией и в обороне, но с клубами своего уровня или с конкурентами на спаде черноморцы демонстрируют готовность биться без уступок.

«Адмирал»

Турнирное положение: После 9 сыгранных матчей «Адмирал» расположился на 9-м месте в таблице Восточной конференции с 8 очками на счету. По дополнительным цифрам «моряки» отстают от 8-го «Амура».

Последние матчи: Последняя победа «Адмирала» датирована 17 сентября — при домашних болельщиках команда Леонида Тамбиева разгромила «Шанхайских Драконов» (4:0).

Серия следующих матчей приморцев сопровождалась исключительно неудачами по результату: поочередно «Адмирал» проиграл «Динамо» Москва (3:4, бул.), ЦСКА (4:5), «Барысу» (0:3) и «Авангарду» (1:6).

Не сыграют: Остап Сафин.

Состояние команды: Текущий сезон «Адмирал» рассматривает как очередной шаг в рамках долгосрочного развития, предусматривающий непременный выход в плей-офф, где попытается провести содержательный раунд.

В плане кадрового ресурса дальневосточники обладают качественными исполнителями, польза которых будет зависеть от игрового рисунка на дистанции. На текущий момент у «Адмирала» далеко не все идет гладко с точки зрения атакующей игры, но в обороне команда смотрится неплохо.

«Адмирал» победил в 3 личных встречах из 4 последних

В 7 последних личных встречах команды забивали 5 голов и более

В 3 последних личных встречах «Сочи» забивал 3 и более голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Сочи» оценивается букмекерами в 2.40, ничья — в 4.30, а победа «Адмирала» — в 2.50.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.25, на тотал меньше 5.5 — за 1.60.

Прогноз: Постепенно сочинцы под руководством Крикунова пытаются выработать систему, за счет которой команда будет цепляться за результаты в надежде на борьбу за плей-офф. Встреча с «Адмиралом» дома станет еще одной проверкой конкурентоспособности южан.

Ставка: «Сочи» победит в матче за 1.88.

Прогноз: В нынешнем сезоне «Сочи» успел провести ряд достойных в плане результативности матчей. Весьма вероятно, игра с «Адмиралом» в условиях высокой мотивации также может пройти на встречных курсах и тем самым обеспечить хорошую голевую событийность.

Ставка: Тотал больше 5 за 1.81.