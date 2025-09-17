«Авангард» не допустит потери очков у себя дома

Ставка (к. 1.84) и прогноз на хоккей, КХЛ, 17 сентября 2025 года

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «G-Drive Арене» 17 сентября 2025 года. Начало встречи — в 16:30 (мск).

«Авангард»

Турнирное положение: В четырех играх «Авангард» набрал 6 очков, поднявшись на вторую строчку в таблице Востока, опередив ряд конкурентов по лучшей разнице голов.

Последние матчи: Старт сезона «Авангард» провел невзрачно, потерпев домашнее поражение от «Ак Барса» (1:2). Тем не менее следом омичи одержали скромную победу над «Амуром» (2:1).

Самую яркую встречу команда Ги Буше провела в минувшую субботу, добившись победы над московским «Динамо» (7:4). Схожей с точки зрения насыщения оказалась и победная встреча с «Динамо» Минск (5:4, бул.).

Не сыграют: В составе «Авангарда» кадровые потери отсутствуют.

Состояние команды: В нынешнем сезоне «Авангард» в базовом восприятии причисляется к главным фаворитам Восточной конференции, и после неудачного начала чемпионата команда Ги Буше включилась в игру должным образом.

Последние матчи «Авангарда» свидетельствуют о нацеленности на атакующий хоккей и эффективную реализацию. Но в то же время омичи испытывают проблемы в обороне — восемь пропущенных шайб за две игры указывают на необходимость пересмотра защитных действий.

«Салават Юлаев»

Турнирное положение: После четырех матчей «Салават Юлаев» остался с 2 очками на счету. В таблице Востока уфимцы занимают десятое место, опережая лишь «Сибирь».

Последние матчи: В стартовой игре сезона команда Виктора Козлова уступила «Торпедо» в битве при высокой результативности (3:4), после чего была зафиксирована победа на льду «Металлурга» Мг (3:2, от).

В двух последних встречах «Салават Юлаев» схлестнулся с «Автомобилистом» и оба раза потерпел неудачу, пропустив в сумме восемь голов (1:4, 2:4).

Не сыграют: Артем Пименов.

Состояние команды: Ранее один из сильнейших клубов Восточной конференции, «Салават Юлаев», начал сезон с серьезным кадровым дефицитом, что моментально отразилось на результатах.

Несмотря на волю к борьбе и характер, команда Козлова испытывает проблемы в матчах с тактически цельными соперниками. В настоящий момент уфимцев можно назвать одними из худших на Востоке по игре в обороне. Действия впереди между тем также оставляют желать лучшего.

Статистика для ставок

«Салават Юлаев» одержал 6 побед в 7 последних личных встречах

В 5 личных встречах из 6 последних «Салават Юлаев» забивал 4 и более голов

В 5 личных встречах из 6 последних команды забивали 5 голов и более

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Авангарда» оценивается букмекерами в 1.72, ничья — в 4.40, а победа «Салавата Юлаева» — в 4.16.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.15, на тотал меньше 5.5 — за 1.70.

Прогноз: Статистка последних личных встреч свидетельствует не в пользу «Авангарда», но в условиях широких проблем «Салавата Юлаева» команда Ги Буше способна выправить ситуацию в рамках конкретной игры.

Ставка: «Авангард» победит с форой -1 за 1.84.

Прогноз: Недавние матчи с одиннадцатью и восемью заброшенным шайбами явно выбиваются из привычной динамики «Авангарда», поэтому в предстоящей игре мы, скорее всего, будем наблюдать весьма скромную результативность.

Ставка: Тотал меньше 5 за 1.98.