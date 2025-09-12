Шанхай — Локомотив. Ставка (к. 1.90) и прогноз на хоккей, КХЛ, 12 сентября 2025 года

Шанхайские Драконы
Локомотив
«Шанхай»
Турнирное положение: «Шанхай» занимает 5 место в турнирной таблице Западной конференций, набрав 3 очка. Китайская команда в двух матчах забросила 10 шайб и пропустила 8.
Последние матчи: «Шанхай» продолжает домашнюю серию игр, после победы над СКА (4:7), китайский коллектив уступил команде «Адмирал» лишь в серии буллитов (3:3 — ничья в основное время, 1:2 — серия буллитов).
Не сыграют: у «Шанхая» нет игроков, которые пропустят матч.
Состояние команды: Перед матчем с «Локомотивом», китайская команда усилила состав. Ряды «Шанхая» пополнил Егор Чезганов. Хоккеиста «шанхайские драконы» взяли в аренду у «Спартака».
«Локомотив»
Турнирное положение: «Локомотив» входит в группу лидеров Западной конференции. Обладатели Кубка Гагарина занимают 4 место с 4 очками в активе.
Последние матчи: В рамках минувшего игрового дня «железнодорожники» нанесли крупное поражение «Северстали» (4:1). В победном поединке в составе «Локомотива» голами отметились Александр Радулов, Рушан Рафиков, Егор Сурин и Максим Шалунов.
Не сыграют: В составе «Локомотива» потери отсутствуют.
Состояние команды: Ярославский клуб не проигрывает «Шанхаю» на протяжении 5 лет. Можем отметить сильную оборону «Локомотива», в среднем за игру железнодорожники пропускают по одному мячу.
Статистика для ставок
- «Шанхай» не может переиграть «Локомотив» на протяжении трёх лет
- В среднем за игру «Локомотив» пропускает 1 мяч
- В этом году «Локомотив» побеждал «Шанхай» со счетом 4:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» оценивается в 1.54, ничья — в 4.90, а победа «Шанхая» — в 5.50.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.15, на тотал меньше 5.5 — за 1.70.
Прогноз: В среднем за игру хоккеисты «Локомотива» и «Шанхая» забрасывают друг другу по 5 шайб. Предлагаем сыграть на результативности поединка, предположим, что команды сыграют в верховой хоккей.
Ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 2.15.
Прогноз: Локомотив играет надежно в обороне, не исключаем, что железнодорожники смогут сыграть успешно в линии защеты.
Ставка: Индивидуальный тотал голов «Динамо» в матче больше 3.5 с коэффициентом 1.85.