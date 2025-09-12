Шанхай — Локомотив. Ставка (к. 1.90) и прогноз на хоккей, КХЛ, 12 сентября 2025 года

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Шанхай» будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на «СКА Арене» 12 сентября, начало — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Шанхай» — «Локомотив», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Шанхай»

Турнирное положение: «Шанхай» занимает 5 место в турнирной таблице Западной конференций, набрав 3 очка. Китайская команда в двух матчах забросила 10 шайб и пропустила 8.

Последние матчи: «Шанхай» продолжает домашнюю серию игр, после победы над СКА (4:7), китайский коллектив уступил команде «Адмирал» лишь в серии буллитов (3:3 — ничья в основное время, 1:2 — серия буллитов).

Не сыграют: у «Шанхая» нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: Перед матчем с «Локомотивом», китайская команда усилила состав. Ряды «Шанхая» пополнил Егор Чезганов. Хоккеиста «шанхайские драконы» взяли в аренду у «Спартака».

«Локомотив»

Турнирное положение: «Локомотив» входит в группу лидеров Западной конференции. Обладатели Кубка Гагарина занимают 4 место с 4 очками в активе.

Последние матчи: В рамках минувшего игрового дня «железнодорожники» нанесли крупное поражение «Северстали» (4:1). В победном поединке в составе «Локомотива» голами отметились Александр Радулов, Рушан Рафиков, Егор Сурин и Максим Шалунов.

Не сыграют: В составе «Локомотива» потери отсутствуют.

Состояние команды: Ярославский клуб не проигрывает «Шанхаю» на протяжении 5 лет. Можем отметить сильную оборону «Локомотива», в среднем за игру железнодорожники пропускают по одному мячу.

Статистика для ставок

«Шанхай» не может переиграть «Локомотив» на протяжении трёх лет

В среднем за игру «Локомотив» пропускает 1 мяч

В этом году «Локомотив» побеждал «Шанхай» со счетом 4:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» оценивается в 1.54, ничья — в 4.90, а победа «Шанхая» — в 5.50.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.15, на тотал меньше 5.5 — за 1.70.

Прогноз: В среднем за игру хоккеисты «Локомотива» и «Шанхая» забрасывают друг другу по 5 шайб. Предлагаем сыграть на результативности поединка, предположим, что команды сыграют в верховой хоккей.

Ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 2.15.

Прогноз: Локомотив играет надежно в обороне, не исключаем, что железнодорожники смогут сыграть успешно в линии защеты.

Ставка: Индивидуальный тотал голов «Динамо» в матче больше 3.5 с коэффициентом 1.85.