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    «Вегас» оформит выход в следующий раунд в гостях?

    Миннесота — Вегас. Ставка (к. 2.06), прогноз на матч плей-офф НХЛ, 02 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Миннесота» — «Вегас»
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    «Вегас»
    В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Миннесота» будет принимать «Вегас». Игра пройдет на «Эксель Энерджи Центре» 02 мая. Начало встречи — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Миннесота» — «Вегас», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 01 Мая 2025 года

    Миннесота

  • Кубок Стэнли
    •  Миннесота 23:00 Вегас

    Вегас

  • Кубок Стэнли
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    «Миннесота»

    Турнирное положение: Шансы «Миннесоты» на проход по дистанции дальше оказались совсем мизерными, но винить в этом игроки клуба могут только себя.

    Последние матчи: В двух последних матчах «Миннесота» не выглядела вяло, но все ключевые единоборства она проиграла, поэтому победы остались за противником.

    Миннесота — Вегас: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: У поклонников «Миннесоты» было огромное желание, чтобы за клуб в этой серии смог сыграть Иржичек, но пока что это не видится возможным.

    Общий тонус клуба: Отступать некуда, и в последнем домашнем матче серии «дикарям» нужно демонстрировать лучший хоккей сезона, чтобы завести противостояние в седьмой матч.

    «Вегас»

    Турнирное положение: Ещё недавно казалось, что «Вегас» уже ничего не спасет от счета 1:3 в серии, но все случилось наоборот, и сейчас «рыцари» в одной победе от прохода в следующий раунд.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: Пятая игра серии также не была простой для «Вегаса», поскольку подопечные Кэссиди снова добыли победу лишь в овертайме.

    Травмированные игроки: До конца сезона за «Вегас» не сыграет Ленер, но это не сильно большая проблема для Кэссиди, поскольку его клуб играет без шведа почти весь сезон. Куда больше тревожит состояние Дорофеева, который может не сыграть в важной для клуба игре.

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    Общий тонус клуба: Есть большие сомнения, что у «Миннесоты» остались эмоциональные силы, чтобы не позволить «Вегасу» оформить проход в полуфинал конференции в шестой игре серии.

    Статистика для ставок

    • В пяти последних гостевых поединках с участием «Вегаса» три раза клубам не хватало 60 минут игрового времени для выявления победителя

    • «Миннесоты» в пяти последних домашних поединках играла овертайм четыре раза

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 3.12, на ничью — 4.44, на гостей — 2.06.

    Прогноз: «Вегас» постарается закончить серию на территории противника.

    Альтернативный прогноз: Снова будет овертайм в матче, поскольку «дикари» не намерены сдаваться на милость врагу.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.06.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.97.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Миннесота — Вегас?

    Матч Миннесота — Вегас состоится 02 мая 2025 года в 02:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Миннесота — Вегас?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Миннесота — Вегас?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.06.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Миннесота — Вегас?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Миннесота — Вегас?

    Коэффициенты букмекеров: : на хозяев дают коэффициент 3.12, на ничью — 4.44, на гостей — 2.06.

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    Миннесота — Вегас: прогноз и ставка за 2.06, статистика, коэффициенты матча 02.05.202502:30. «Вегас» оформит выход в следующий раунд в гостях?
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