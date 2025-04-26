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    «Каролина» уйдет в больший отрыв от «Нью-Джерси»

    Нью-Джерси — Каролина. Ставка (к. 1.87) и прогноз на хоккей, Кубок Стэнли, 26 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Джерси» — «Каролина»
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    Эрик Робинсон
    В третьем матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси» будет принимать «Каролину». Игра пройдет в «Пруденшал-центре» 26 апреля. Начало встречи — в 03:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Нью-Джерси» — «Каролина», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 26 Апреля 2025 года

    Нью-Джерси

  • Кубок Стэнли
    •  Нью-Джерси 03:00 Каролина

    Каролина

  • НХЛ
    •

    «Нью-Джерси»

    Путь к плей-офф: На общем этапе сезона команда из Ньюарка прописалась на 7-й позиции в турнирной таблице Восточной конференции с 91 баллом на счету.

    Последние матчи: Последние недели регулярного чемпионата в исполнении «Нью-Джерси» завершились четырьмя поражениями в пяти матчах, включая домашние 2:5 от «Детройта».

    Нью-Джерси — Каролина: коэффициенты букмекеров

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    Не самый подходящий для кубковой серии боевой дух команды Шелдона Кифа отпечатался на результатах на ледовой площадке «Каролины», которой «Девилз» проиграли дважды — 1:4; 1:3.

    Не сыграют: Джек Хьюз, Люк Хьюз, Йонас Зигенталер, Бренден Диллон, Коди Гласс (под вопросом).

    Состояние команды: Для «Нью-Джерси», сезон которого сопровождается отсутствием стабильности, кубковая серия началась с полного провала.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    На фоне «Каролины» коллектив Шелдона Кифа выглядит уязвимым. При этом его проблемы затрагивают все ключевые аспекты игры — от проблем впереди до ошибок в своей зоне.

    В настоящий момент появление «Нью-Джерси» на льду ассоциируется со слабым большинством, неуверенностью в обороне и общим дисбалансом, обусловленным кадровыми потерями.

    «Каролина»

    Путь к плей-офф: В 82 играх регулярного сезона «Каролина» набрала 99 очков, с которыми разместилась на 4-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции.

    Последние матчи: Под занавес чемпионата «Каролина» потерпела 7 поражений в 8 матчах, уступив «Торонто» — 1:4, «Монреалю» — 2:4 и «Оттаве» — 5:7 в рамках последней недели.

    Тем не менее временный спад в настоящий момент не отражается на результатах «Кейнс» в Кубке Стэнли. В двух домашних встречах с «Нью-Джерси» команда Рода Бриндамора взяла верх — 4:1; 3:1.

    Не сыграют: Йеспер Фаст.

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    • Состояние команды: Несмотря на не самое убедительное завершение общего этапа, серию в Кубке Стэнли «Каролина» начала так, как и полагается фавориту.

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    В домашних матчах против «Девилз» коллектив Рода Бриндамора контролировал движение шайбы, активно действовал в чужой зоне и старался влиять на общий игровой ритм.

    По ходу всей турнирной дистанции «Каролина» неоднократно выезжала за счет плотного прессинга, качественной позиционной обороны и достаточно уверенной игры в атаке.

    Статистика для ставок

    • «Нью-Джерси» потерпел 6 поражений в 7 последних матчах

    • В 5 играх из 7 последних «Нью-Джерси» пропускал не менее 4 голов

    • «Каролина» не выигрывает в гостях на протяжении 6 последних матчей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Нью-Джерси» оценивается букмекерами в 3.07, ничья — в 4.36, а победа «Каролины» — в 2.10.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.08, на тотал меньше 5.5 — за 1.82.

    Прогноз: Кадровые проблемы и явный форменный спад стали определяющими на старте серии с «Каролиной». На фоне системных трудностей «Каролина» имеет все шансы забрать третий матч.

    Ставка: «Каролина» не проиграет + ТМ 6.5 за 1.87.

    Прогноз: Потери важных фигур в составе снижают тактическую вариативность «Нью-Джерси» и ослабляют его атакующий потенциал.

    Ставка Индивидуальный тотал «Нью-Джерси» меньше 2 за 2.24.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Нью-Джерси — Каролина?

    Матч Нью-Джерси — Каролина состоится 26 апреля 2025 года в 03:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Нью-Джерси — Каролина?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Каролина» не проиграет + ТМ 6.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Нью-Джерси — Каролина?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Каролина» не проиграет + ТМ 6.5» с коэффициентом у букмекеров 1.87.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Нью-Джерси — Каролина?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Нью-Джерси — Каролина?

    Коэффициенты букмекеров: : Победа «Нью-Джерси» оценивается букмекерами в 3.07, ничья — в 4.36, а победа «Каролины» — в 2.10.

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    Нью-Джерси — Каролина: прогноз и ставка за 1.87, статистика, коэффициенты матча 26.04.202503:00. «Каролина» уйдет в больший отрыв от «Нью-Джерси»
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