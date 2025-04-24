НХЛ. «Вашингтон» взял верх над «Монреалем», «Лос-Анджелес» победил «Эдмонтон», «Даллас» — «Колорадо»

За океаном прошли три матча плей-офф НХЛ

«Вашингтон» — «Монреаль»— 3:1

На гол Кристиана Дворака хоккеисты «Кэпиталз» ответили дублем Коннора Макмайкла и шайбой Дилана Строума.

Российский нападающий «Кэпс» Александр Овечкин не отметился результативными действиями.

Третий матч в серии пройдет на льду «Монреаля» в субботу, 26 апреля.

НХЛ. Плей-офф «Вашингтон» — «Монреаль»— 3:1 (0:0, 2:1, 1:0) Голы: Дворак — 1 (Андерсон, Галлахер), 21:16 — 0:1. Макмайкл — 1 (Рэддиш), 23:47 — 1:1. Строум — 1 (Бовилье, Леонард), 24:47 — 2:1. Макмайкл — 2 (п.в., Дюбуа, Уилсон), 59:58 — 3:1Вратари: Томпсон — Монтембо (58:05 — 59:58)Штраф: 6 — 4Броски: 32 (9+18+5) — 26 (4+8+14)

«Вашингтон» — «Монреаль»— 3:1

«Колорадо» — «Даллас» — 1:2 ОТ

Единственный гол «Эвеланш» забил российский нападающий Валерий Ничушкин.

Четвертый матч в серии состоится в воскресенье, 27 апреля.

НХЛ. Плей-офф «Колорадо» — «Даллас» — 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1) Голы: Ничушкин — 1 (Жирар, Малински), 8:09 — 1:0. Бенн — 1 (бол., Харли, Гранлунд), 49:18 — 1:1. Сегин — 2 (Марчмент, Рантанен), 65:31 — 1:2Вратари: Блэквуд — ЭттингерШтраф: 6 — 12Броски: 28 (5+8+12+3) — 28 (14+4+7+3)

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«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» — 6:2

Российский нападающий «Кингз» Андрей Кузьменко забил один гол и сделал голевую передачу.

Защитник «Кингз» Владислав Гавриков отметился одной голевой передачей, как и форвард «Ойлерз» Василий Подколзин.

Третий матч состоится на льду «Эдмонтона» в субботу, 26 апреля.