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    НХЛ. «Вашингтон» взял верх над «Монреалем», «Лос-Анджелес» победил «Эдмонтон», «Даллас» — «Колорадо»

    Обзор матчей плей-офф НХЛ 24 апреля

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    За океаном прошли три матча плей-офф НХЛ

    «Вашингтон» — «Монреаль»— 3:1

    На гол Кристиана Дворака хоккеисты «Кэпиталз» ответили дублем Коннора Макмайкла и шайбой Дилана Строума.

    Российский нападающий «Кэпс» Александр Овечкин не отметился результативными действиями.

    Третий матч в серии пройдет на льду «Монреаля» в субботу, 26 апреля.

    НХЛ. Плей-офф
    «Вашингтон» — «Монреаль»— 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
    Голы: Дворак — 1 (Андерсон, Галлахер), 21:16 — 0:1. Макмайкл — 1 (Рэддиш), 23:47 — 1:1. Строум — 1 (Бовилье, Леонард), 24:47 — 2:1. Макмайкл — 2 (п.в., Дюбуа, Уилсон), 59:58 — 3:1Вратари: Томпсон — Монтембо (58:05 — 59:58)Штраф: 6 — 4Броски: 32 (9+18+5) — 26 (4+8+14)

    «Вашингтон» — «Монреаль»— 3:1

    «Колорадо» — «Даллас» — 1:2 ОТ

    Единственный гол «Эвеланш» забил российский нападающий Валерий Ничушкин.

    Четвертый матч в серии состоится в воскресенье, 27 апреля.

    НХЛ. Плей-офф
    «Колорадо» — «Даллас» — 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)
    Голы: Ничушкин — 1 (Жирар, Малински), 8:09 — 1:0. Бенн — 1 (бол., Харли, Гранлунд), 49:18 — 1:1. Сегин — 2 (Марчмент, Рантанен), 65:31 — 1:2Вратари: Блэквуд — ЭттингерШтраф: 6 — 12Броски: 28 (5+8+12+3) — 28 (14+4+7+3)

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» — 6:2

    Российский нападающий «Кингз» Андрей Кузьменко забил один гол и сделал голевую передачу.

    Защитник «Кингз» Владислав Гавриков отметился одной голевой передачей, как и форвард «Ойлерз» Василий Подколзин.

    Третий матч состоится на льду «Эдмонтона» в субботу, 26 апреля.

    НХЛ. Плей-офф
    «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» — 6:2 (1:0, 2:1, 3:1)
    Голы: Кларк — 1 (бол., Фогеле, Дано), 8:44 — 1:0. Байфилд — 2 (Гавриков, Фогеле), 24:14 — 2:0. Кузьменко — 2 (бол., Кемпе, Копитар), 30:37 — 3:0. Драйзайтль — 2 (Клингберг), 33:54 — 3:1. Арвидссон — 1 (Кулак, Подколзин), 44:05 — 3:2. Кемпе — 2 (Копитар), 46:46 — 4:2. Копитар — 1 (бол., Фиала, Кемпе), 49:07 — 5:2. Кемпе — 3 (Кузьменко, Копитар), 51:09 — 6:2Вратари: Кемпер — С. Скиннер (Пикар, 50:30)Штраф: 6 — 20Броски: 31 (6+15+10) — 26 (11+8+7)

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