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    «Торонто» доведет преимущество до максимально комфортного

    Оттава — Торонто. Ставка (к. 1.90) и прогноз на хоккей, Кубок Стэнли, 25 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Оттава» — «Торонто»
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    Морган Райлли
    В третьем матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Оттава» будет принимать «Торонто». Игра пройдет в «Канадиен Тайр Центре» 25 апреля. Начало встречи — в 02:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Оттава» — «Торонто», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 25 Апреля 2025 года

    Оттава

  • НХЛ
    •  Оттава 02:00 Торонто

    Торонто

  • НХЛ
    •

    «Оттава»

    Путь к плей-офф: Команда из канадской провинции Онтарио заработала 97 очков по итогам регулярки, в результате чего заняла 6-е место в таблице Восточной конференции.

    Последние матчи: Закончив общий этап сезона с тремя победами в четырех матчах, «Оттава» неудачно заявилась в гости к «Торонто» на первую за многие годы серию Кубка Стэнли.

    Оттава — Торонто: коэффициенты букмекеров

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    Дебютная игра на льду принципиального соперника обернулась тотальным провалом — 2:6, в то время как вторая попытка предполагала более вязкую борьбу при осечке в овертайме — 2:3 ОТ.

    Не сыграют: Хайден Ходжсон.

    Состояние команды: «Оттава» провела вполне рабочую регулярку, однако ее кубковый дебют оказался неудачным с точки зрения результата перед домашним этапом.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    В отдельных эпизодах противостояния с «Торонто» команда Трэвиса Грина испытывала очевидные проблемы дисциплинарного смысла, которые нарушали общую структуру модели «Сенс».

    Оставляет желать лучшего и реализация «Оттавы». Несмотря на достаточное количество голевых моментов в зоне «Лифс», «сенаторов» подвело их исполнительское мастерство.

    «Торонто»

    Путь к плей-офф: Канадский топ-представитель Онтарио завершил регулярный сезон на 2-й строчке в таблице Восточной конференции со 108 очками на счету.

    Последние матчи: Финальный отрезок «Торонто» в рамках регулярки сопровождался серией из пяти матчей без поражений. Эта динамика помогла «Лифс» и на старте плей-офф.

    В первой игре с «Оттавой» команда Крейга Беруби показала полное превосходство над гостевыми оппонентами — 6:2, а во второй зацепилась за результат благодаря шайбе Макса Коми овертайме — 3:2 ОТ.

    Не сыграют: Яни Хаканпаа, Макс Пачиоретти.

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    • Состояние команды: На финише регулярного сезона «Торонто» набрал хорошие кондиции, что отразилось и на домашнем этапе кубковой серии с «Оттавой».

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    Как и по ходу общего турнира, в двух встречах с «сенаторами» коллектив Крейга Беруби выделялся хладнокровием и структурной цельностью наряду с неплохой реализацией большинства.

    На продолжительном отрезке «Торонто» показывает высокий уровень концентрации, обусловленный продуманным тактическим стилем и физической формой первых звеньев.

    Статистика для ставок

    • «Торонто» не проигрывает на протяжении 7 последних матчей

    • Только в одной игре из 6 последних «Торонто» пропустил больше 2 голов

    • На домашнем льду «Оттава» не проигрывает в основное время на протяжении 7 последних матчей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Оттавы» оценивается букмекерами в 2.48, ничья — в 4.40, а победа «Торонто» — в 2.50.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.91, на тотал меньше 5.5 — за 1.93.

    Прогноз: В предыдущих встречах «Торонто» продемонстрировал устойчивость к атакующим идеям «Оттавы» и вместе с тем успешно реализовал свои. В гостевом матче «Лифс» не станут отходить от этой модели.

    Ставка: «Торонто» победит в матче за 1.90.

    Прогноз: При домашних трибунах «Оттава» попытается сосредоточиться на осторожной игре в своей зоне, за счет чего команда нередко добивалась успехов в регулярке.

    Ставка: Тотал меньше 5.5 за 1.93.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Оттава — Торонто?

    Матч Оттава — Торонто состоится 25 апреля 2025 года в 02:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Оттава — Торонто?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Торонто» победит в матче.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Оттава — Торонто?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Торонто» победит в матче» с коэффициентом у букмекеров 1.90.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Оттава — Торонто?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Оттава — Торонто?

    Коэффициенты букмекеров: : Победа «Оттавы» оценивается букмекерами в 2.48, ничья — в 4.40, а победа «Торонто» — в 2.50.

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