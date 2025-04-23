Тампа-Бэй — Флорида. Ставка (к. 2.25) и прогноз на хоккей, Кубок Стэнли, 23 апреля 2025 года

В первом матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй» будет принимать «Флориду». Игра пройдет на «Амали Арене» 23 апреля. Начало встречи — в 03:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Тампа-Бэй» — «Флорида», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Тампа-Бэй»

Путь к плей-офф: В 82 матчах регулярного сезона «Тампа» заработала 102 очка, обосновавшись на 3-й строчке в таблице Восточной конференции. Основных конкурентов команда опередила на 3 пункта и более.

Последние матчи: В одном из последних матчей регулярного сезона в рамках домашней серии «Тампа-Бэй» весьма неожиданно уступила «Детройту» — 3:4 ОТ.

Однако довершить цикл игр при родных трибунах «Болтс» сумели за счет побед над «Баффало» — 7:4 и «Флориды» — 5:1. Последний матч на льду «Рейнджерс» команда Джона Купера провалила — 0:4.

Не сыграют: Оливер Бьоркстранд, Люк Гленденинг.

Состояние команды: Общий этап чемпионата «Тампа-Бэй» завершает на высокой ноте, если отталкиваться от общего командного тонуса, а не от уровня игры в отдельных встречах.

Прогнозы и ставки на НХЛ

В настоящее время коллектив Джона Купера демонстрирует отличный тактический баланс и прекрасно чувствует себя и на домашнем льду, и на территории соперников, что указывает на готовность опытного состава к непростым условиям борьбы.

Прочной основой «Тампы-Бэй» остается ее атакующая мощь. В частности, «Лайтнинг» являются одними из наиболее результативных представителей Востока, а лидеры звеньев показывают стабильно высокий уровень исполнительского мастерства.

«Флорида»

Путь к плей-офф: Коллектив из Санрайза завершил общий этап на 5-й строчке в таблице Восточной конференции. В 82 матчах команда набрала 98 очков, на 4 турнирных балла отстав от тройки лидеров.

Последние матчи: На финише регулярного сезона «Флорида» выдала короткую серию без осечек, в которую вошли игры с «Торонто» — 3:1, «Детройтом» — 4:1 и «Баффало» — 3:2 Б.

Тем не менее поставить точку в регулярке столь же уверенно команда Пола Мориса не сумела. Так, в двух недавних встречах «Пантерз» потерпели поражения «Рейнджерс» — 3:4 и «Тампы» — 1:5.

Не сыграют: Аарон Экблад, Мэттью Ткачук, Сэм Рейнхарт, Густав Форслинг (под вопросом), Энтони Джон Грир (под вопросом), Антон Лунделл (под вопросом).

Состояние команды: На финише регулярного сезона «Флорида» откатилась от привычных показателей стабильности, а ее уровень игры перед началом Кубка вызывает беспокойство.

Одной из главных проблем «Пантерз» в серии до 4-х побед может стать недостаток кадров. В частности, объемный лазарет снижает вариативность и общий потенциал команды Пола Мориса.

В последних встречах общего этапа «Флорида» испытывала трудности с точки зрения баланса между линиями, в то время как попытки выправить ситуацию не принесли желаемого результата.

Статистика для ставок

«Тампа-Бэй» не проигрывает в основное время на домашнем льду на протяжении 8 последних матчей

В 5 домашних играх из 7 последних «Тампа-Бэй» забрасывала от 5 шайб и более

«Флорида» не побеждала на выезде в 6 матчах кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Тампы-Бэй» оценивается букмекерами в 2.36, ничья — в 4.41, а победа «Флориды» — в 2.63.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.94, на тотал меньше 5.5 — за 1.94.

Прогноз: На домашнем катке «Тампа-Бэй», набравшая приличные кондиции, сумеет разобраться с обескровленной «Флоридой», которая вошла в плей-офф в сопровождении комплексных проблем.

Ставка: «Тампа-Бэй» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.25.

Прогноз: Имеющая богатый кубовый опыт, команда Джона Купера традиционно нацелена на атаку и высокую реализацию, которые зададут тон предстоящей встречи.

Ставка: Индивидуальный тотал «Тампы-Бэй» больше 3 за 2.13.