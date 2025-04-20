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    «Сент-Луис» начнет серию против лидера сезона с победы?

    Виннипег — Сент-Луис. Ставка (к. 3.42), прогноз на матч плей-офф НХЛ, 20 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Виннипег» — «Сент-Луис»
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    «Сент-Луис»
    В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Виннипег» будет принимать «Сент-Луис». Игра пройдет в «Канада Лайф Центре» 20 апреля. Начало встречи — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Виннипег» — «Сент-Луис», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 20 Апреля 2025 года

    Виннипег

  • НХЛ
    •  Виннипег 01:00 Сент-Луис

    Сент-Луис

  • Сент-Луис
    •

    «Виннипег»

    Турнирное положение: Выиграть регуляку «Виннипегу» позволил сильный состав и гений Арниэля, который нашел способ раскрыть впочти всех игроков клуба по-максимуму.

    Последние матчи: В пяти последних матчах «Виннипег» уступил всего раз, который пришелся на поединок против «Эдмонтона».

    Виннипег — Сент-Луис: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: Точно не сможет помочь «Виннипегу» Элерс, а его отсутствие может серьезно сказаться на уровне игры канадского клуба. Также проблемы со здоровьем имеются у Купари и Виларди.

    Общий тонус клуба: С «Сент-Луисом» будет сложно, поскольку гости явно на подъеме за счет финишного спурта в регулярке, поэтому «Джетс» придется играть на предельных оборотах с самого старта серии.

    «Сент-Луис»

    Турнирное положение: Вдохновенная игра «Сент-Луиса» на протяжении последнего месяца никого не оставила равнодушным, и коллектив Монтгомери по делу попал в восьмерку лучших от Запада.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: В четырех последних матчах «Сент-Луис» выиграл всего раз, но именно победа над «Ютой» дала возможность «музыкантам» обеспечить себе место в плей-офф.

    Травмированные игроки: За «Сент-Луис» не смогут сыграть Холлоуэй и Круг, а без них будет очень сложно против обладателя президентского кубка.

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    Общий тонус клуба: Против победителя регулярного сезона будет чрезвычайно тяжело, но определенные шансы на успех у коллектива из Миссури будут.

    Статистика для ставок

    • В пяти последних матчах «Виннипег» проиграл только раз

    • «Сент-Луис» выиграл у «Джетс» толкьо один матчей из последних семи

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.96, на ничью — 4.40, на гостей — 3.42.

    Прогноз: «Сент-Луису» по силам начать серию с победы.

    Альтернативный прогноз: Будет упорная игра, поэтому вероятность овертайма в нем не исключается.

    Ставка: П2 с коэффициентом 3.42.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.11.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Виннипег — Сент-Луис?

    Матч Виннипег — Сент-Луис состоится 20 апреля 2025 года в 01:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Виннипег — Сент-Луис?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Виннипег — Сент-Луис?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 3.42.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Виннипег — Сент-Луис?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Виннипег — Сент-Луис?

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.96, на ничью — 4.40, на гостей — 3.42.

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    Виннипег — Сент-Луис: прогноз и ставка за 3.42, статистика, коэффициенты матча 20.04.202501:00. «Сент-Луис» начнет серию против лидера сезона с победы?
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