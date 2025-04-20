В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Виннипег» будет принимать «Сент-Луис». Игра пройдет в «Канада Лайф Центре» 20 апреля. Начало встречи — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Виннипег» — «Сент-Луис», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Виннипег»

Турнирное положение: Выиграть регуляку «Виннипегу» позволил сильный состав и гений Арниэля, который нашел способ раскрыть впочти всех игроков клуба по-максимуму.

Последние матчи: В пяти последних матчах «Виннипег» уступил всего раз, который пришелся на поединок против «Эдмонтона».

Травмированные игроки: Точно не сможет помочь «Виннипегу» Элерс, а его отсутствие может серьезно сказаться на уровне игры канадского клуба. Также проблемы со здоровьем имеются у Купари и Виларди.

Общий тонус клуба: С «Сент-Луисом» будет сложно, поскольку гости явно на подъеме за счет финишного спурта в регулярке, поэтому «Джетс» придется играть на предельных оборотах с самого старта серии.

«Сент-Луис»

Турнирное положение: Вдохновенная игра «Сент-Луиса» на протяжении последнего месяца никого не оставила равнодушным, и коллектив Монтгомери по делу попал в восьмерку лучших от Запада.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: В четырех последних матчах «Сент-Луис» выиграл всего раз, но именно победа над «Ютой» дала возможность «музыкантам» обеспечить себе место в плей-офф.

Травмированные игроки: За «Сент-Луис» не смогут сыграть Холлоуэй и Круг, а без них будет очень сложно против обладателя президентского кубка.

Общий тонус клуба: Против победителя регулярного сезона будет чрезвычайно тяжело, но определенные шансы на успех у коллектива из Миссури будут.

Статистика для ставок

В пяти последних матчах «Виннипег» проиграл только раз

«Сент-Луис» выиграл у «Джетс» толкьо один матчей из последних семи

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.96, на ничью — 4.40, на гостей — 3.42.

Прогноз: «Сент-Луису» по силам начать серию с победы.

Альтернативный прогноз: Будет упорная игра, поэтому вероятность овертайма в нем не исключается.

Ставка: П2 с коэффициентом 3.42.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.11.