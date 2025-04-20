Виннипег
Сент-Луис
«Виннипег»
Турнирное положение: Выиграть регуляку «Виннипегу» позволил сильный состав и гений Арниэля, который нашел способ раскрыть впочти всех игроков клуба по-максимуму.
Последние матчи: В пяти последних матчах «Виннипег» уступил всего раз, который пришелся на поединок против «Эдмонтона».
Виннипег — Сент-Луис: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Точно не сможет помочь «Виннипегу» Элерс, а его отсутствие может серьезно сказаться на уровне игры канадского клуба. Также проблемы со здоровьем имеются у Купари и Виларди.
Общий тонус клуба: С «Сент-Луисом» будет сложно, поскольку гости явно на подъеме за счет финишного спурта в регулярке, поэтому «Джетс» придется играть на предельных оборотах с самого старта серии.
«Сент-Луис»
Турнирное положение: Вдохновенная игра «Сент-Луиса» на протяжении последнего месяца никого не оставила равнодушным, и коллектив Монтгомери по делу попал в восьмерку лучших от Запада.
Последние матчи: В четырех последних матчах «Сент-Луис» выиграл всего раз, но именно победа над «Ютой» дала возможность «музыкантам» обеспечить себе место в плей-офф.
Травмированные игроки: За «Сент-Луис» не смогут сыграть Холлоуэй и Круг, а без них будет очень сложно против обладателя президентского кубка.
Общий тонус клуба: Против победителя регулярного сезона будет чрезвычайно тяжело, но определенные шансы на успех у коллектива из Миссури будут.
Статистика для ставок
- В пяти последних матчах «Виннипег» проиграл только раз
- «Сент-Луис» выиграл у «Джетс» толкьо один матчей из последних семи
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.96, на ничью — 4.40, на гостей — 3.42.
Прогноз: «Сент-Луису» по силам начать серию с победы.
- 2.09Салават Юлаев — Спартак: прогноз и ставкаСегодня в 14:00
- 2.35Локомотив — Авангард: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.31Даллас — Колорадо: прогноз и ставкаЗавтра в 03:30
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Альтернативный прогноз: Будет упорная игра, поэтому вероятность овертайма в нем не исключается.
Ставка: П2 с коэффициентом 3.42.
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.11.