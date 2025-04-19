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    «Локомотив» поставит точку на домашнем льду

    Локомотив — Авангард. Ставка (к. 2.35) и прогноз на хоккей, Кубок Гагарина, 19 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Авангард»
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    «Локомотив» разгромил «Авангард» в Омске
    В пятом матче серии 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «Арене-2000» 19 апреля. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Авангард», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 19 Апреля 2025 года

    Локомотив

  • Ярославль
    •  Локомотив 17:00 Авангард

    Авангард

  • Омск
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    «Локомотив»

    Путь к плей-офф: Ярославцы завершили регулярный чемпионат с уверенным лидерством по очкам. Набрав в 68 матчах 102 балла, команда опередила ближайших конкурентов в борьбе за Кубок Континента на 6 пунктов и более.

    Последние матчи: В текущем розыгрыше Кубка Гагарина «Локомотив» дебютировал максимально уверенно, добившись четырех побед кряду над «Торпедо», для которого сезон обернулся сплошным разочарованием.

    Локомотив — Авангард: коэффициенты букмекеров

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    На фоне бодрого начала серьезным ударом могло стать крупное поражение «Локомотива» в дебюте серии с «Авангардом» — 4:1, но следом команда Игоря Никитина добилась трех побед кряду — 4:1; 6:2; 2:1 ОТ.

    Не сыграют: Степан Никулин.

    Состояние команды: На фоне неудачного начала серии «Локомотив» провел плавную адаптацию к условиям борьбы с весьма непростым соперником и перехватил инициативу.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Провальное начало обеспечило коллективу Игоря Никитина нужный импульс, за счет которого лидер регулярного сезона прибавил во всех отношениях, тем самым вернув привычную системную модель игры.

    Важным активом среди достоинств «Локомотива» является дисциплина. Ярославцы уверенно действуют в средней зоне, избегают ненужных удалений и в целом лишают омичей необходимого пространства.

    «Авангард»

    Путь к плей-офф: Регулярный сезон «Авангард» завершил на 6-м месте в таблице Восточной конференции. С 87 набранными очками, омичи отстали от 5-го «Ак Барса» по дополнительной статистике.

    Последние матчи: В первом плей-офф раунде «Авангард» выбил из колеи действующего обладателя Кубка — «Металлург» Мг, которого удалось пройти по итогам шести матчей.

    На старте второго раунда команда Ги Буше зафиксировала сокрушительную победу над «Локомотивом» — 4:1, после чего потерпела два крупных поражения — 1:4; 2:6 и допустила осечку в более равной борьбе в четвертом матче — 1:2 ОТ.

    Не сыграют: Сергей Бойков, Даниил Степанов.

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    • Состояние команды: После бодрого начала второго раунда «Авангард» столкнулся с колоссальными трудностями. Последние матчи с «Локомотивом» выявили основные проблемы омичей.

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    Одним из наиболее уязвимых сегментов в системе Ги Буше по ходу серии оказался защитный. Команда допускает множество ошибок в позиционной игре и испытывает проблемы при выходе из зоны.

    Вратарская надежность утратила действенность, а индивидуальный класс ряда атакующих игроков оказался недостаточным, чтобы пробить оборону «Локомотива», уровень которой доведен до совершенства.

    Статистика для ставок

    • В 8 матчах в рамках этого плей-офф «Локомотив» одержал 7 побед

    • Только в одной игре из 8 в рамках Кубка «Локомотив» пропустил больше 2 голов

    • В 4-х последних очных матчах в Ярославле был пробит тотал больше 4.5

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» оценивается букмекерами в 1.97, ничья — в 4.00, а победа «Авангарда» — в 3.58.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.95, на тотал меньше 4.5 — за 1.86.

    Прогноз: Система и командный настрой позволили «Локомотиву» не только изменить соотношение сил после неудачного начала, но и обеспечить игровое превосходство, за счет которого ярославцы постараются снять все вопросы на домашнем льду.

    Ставка: «Локомотив» победит + ТМ 6.5 за 2.35.

    Прогноз: За счет четкой структуры и высокой организации «Локомотив» будет готов завладеть территорией и взять игру под свой полный контроль.

    Ставка: «Локомотив» не проиграет ни одного периода за 2.20.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Локомотив — Авангард?

    Матч Локомотив — Авангард состоится 19 апреля 2025 года в 17:00 по московскому времени в рамках турнира: КХЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Локомотив — Авангард?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Локомотив» победит + ТМ 6.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Локомотив — Авангард?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Локомотив» победит + ТМ 6.5» с коэффициентом у букмекеров 2.35.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Локомотив — Авангард?

    Смотреть матч турнира КХЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Локомотив — Авангард?

    Коэффициенты букмекеров: : Победа «Локомотива» оценивается букмекерами в 1.97, ничья — в 4.00, а победа «Авангарда» — в 3.58.

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    Локомотив — Авангард: прогноз и ставка за 2.35, статистика, коэффициенты матча 19.04.202517:00. «Локомотив» поставит точку на домашнем льду
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