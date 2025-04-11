Вашингтон
Каролина
«Вашингтон»
Турнирное положение: В 77 матчах столичная команда набрала 107 очков, с которыми упрочилась в статусе лидера Восточной конференции, опередив на 9+ баллов своих конкурентов.
Последние матчи: В конце прошлого месяца «Вашингтон» потерпел три поражения кряду, серия которых была прервана неделей ранее, во встрече с «Бостоном» — 4:3.
Вашингтон — Каролина: коэффициенты букмекеров
Следом команда Спенсера Карбери крупно проиграла «Каролине» — 1:5, но разобралась с «Чикаго» — 5:3. Накануне «Вашингтон» уступил «Айлендерс» в матче, в котором Александр Овечкин превзошел рекорд Гретцки — 1:4.
Не сыграют: Никлас Бэкстрем, Оши Ти Джей, Сонни Милано, Алексей Протас.
Состояние команды: За «Вашингтоном» сохраняется устойчивое лидерство в Восточной конференции, в то время как в борьбе за Президентский Кубок «Кэпс» теряют позиции.
В последнем матче на льду «Айлендерс» лидер «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 895-ю шайбу и побил таким образом рекорд Уэйна Гретцки при равенстве проведенных встреч с Великим.
Тем не менее в нападении у «Вашингтона» наметился некий спад, хотя глобально коллектив Спенсера Карбери остается одним из лучших в лиге в понимании атакующего потенциала.
«Каролина»
Турнирное положение: На счету коллектива из Роли 96 очков после 77 матчей. В таблице Восточной конференции «Кейнс» занимают 3-е место, на 2 балла отставая от 2-го «Торонто».
Последние матчи: Ранее «Каролина» выдала серию ярких побед на домашней площадке, точка в которой была поставлена в рамках соперничества с «Вашингтоном» на прошлой неделе — 5:1.
За разгромом лидера Востока последовала череда поражений, начавшаяся на льду «Детройта» — 3:5. Вместе с тем команда Рода Бриндамора допустила неудачи на катке «Бостона» — 1:5 и «Баффало» — 0:3.
Не сыграют: Уильям Каррье, Йеспер Фаст, Йеспери Котканиеми.
Состояние команды: После довольно яркой серии локальных успехов «Каролина» сбавила темп, столкнувшись с чередой проблем в играх с аутсайдерами своей конференции.
На фоне общей нестабильности с точки зрения варварской игры и эпизодических провалов в обороне команда Рода Бриндамора в моменте утратила уверенность с точки зрения атакующей динамики.
В частности, в предыдущих встречах ошибки в позиционной защите так и не были перекрыты за счет продуктивного нападения. Но несмотря на мелкий кризис, «Каролина» остается в числе фаворитов Востока.
Статистика для ставок
- В 6 последних матчах «Вашингтон» пропускал не менее 3 голов
- «Вашингтон» потерпел 5 поражений в 6 предыдущих играх
- «Каролина» в гостях потерпела 4 поражения в 5 последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Вашингтона» оценивается букмекерами в 2.61, ничья — в 4.51, а победа «Каролины» — в 2.35.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.74, на тотал меньше 5.5 — за 2.20.
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Прогноз: На фоне воодушевления, обусловленного рекордом Александра Овечкина, столичному коллективу важно не бросить играть. На домашнем льду «Кэпиталз» способны справиться с «Каролиной», переживающей спад.
Ставка: «Вашингтон» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.27.
Прогноз: С учетом того, что в последних матчах у «Харрикейнз» не идут дела в атакующем понимании, «Вашингтон» постарается сыграть надежно на своей половине площадки.
Ставка: Индивидуальный тотал «Каролины» меньше 3 за 1.81.