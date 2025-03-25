Нью-Йорк Айлендерс
Коламбус
«Нью-Йорк Айлендерс»
Турнирное положение: Ещё неделю назад казалось, что «Нью-Йорк Айлендерс» уже ничего не поможет попасть в плей-офф, однако клуб Руа нашел в себе силы и смог подняться на 10 место восточной конференции.
Последние матчи: За четыре последних матча «Нью-Йорк Айлендерс» проиграл только «Калгари», и то это случилось только в овертайме.
Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Барзал и Варламов по-прежнему не могут помочь «Нью-Йорк Айлендерс». Есть вопросы по здоровью Боквиста, но он с большой долей вероятности примет участие в предстоящей игре.
Общий тонус клуба: В поединке против совсем поникшего «Коламбуса» хозяевам льда нужно просто реализовать свои моменты по матчу.
«Коламбус»
Турнирное положение: Сил на финишную прямую «Коламбусу» откровенно не хватило, и сейчас «Коламбус» располагается вслед за «островитянами» на 11 строчке Востока.
Последние матчи: Шесть матчей подряд «Коламбус» не может победить, а в трех проигранных поединках «жакеты» так и вовсе не смогли распечатать ворота соперников.
Травмированные игроки: Дела с травмированными игроками у «Коламбуса» постепенно улучшаются, поскольку в лазарете клуба осталось всего два игрока — Кристиансен и Лабанк.
Общий тонус клуба: Равноценной игры против «Айлендерс» не получится, поэтому гостям нужно думать, как не пропустить слишком много.
Статистика для ставок
- «Нью-Йорк Айлендерс» в четырех последних матчах одержал три победы
- «Коламбус» не может победить уже шесть матчей кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.11, на ничью — 4.56, на гостей — 2.95.
Прогноз: Хозяева льда выглядят более реальными претендентами на победу в этой игре.
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Альтернативный прогноз: Оба клуба знатно порезвятся в нападении.
Ставка: П1 с коэффициентом 2.11.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.02.