ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Франция прошла Хорватию в серии пенальти: Меньян — герой Португалия — в полуфинале Лиги НацийПортугалия дожала Данию в сумасшедшем матче и вышла в полуфинал Немцы празднуют гол в ворота ИталииВеликого камбэка Италии не хватило: Германия вышла в полуфинал
  • 01:41
    • Франция по пенальти обыграла Хорватию в четвертьфинале Лиге наций
  • 01:31
    • Испания одолела Нидерланды и прошла в полуфинал Лиги наций
    Все новости спорта

    «Островитяне» продолжат борьбу за плей-офф?

    Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. Ставка (к. 2.11), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 25 марта 2025 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Коламбус Блю Джекетс Прогнозы на Нью-Йорк Айлендерс
    Прогноз и ставки на «Нью-Йорк Айлендерс» — «Коламбус»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Нью-Йорк Айлендерс»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» будет принимать «Коламбус». Игра пройдет на «UBS Арене» 25 марта. Начало встречи — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Нью-Йорк Айлендерс» — «Коламбус», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 25 Марта 2025 года

    Нью-Йорк Айлендерс

  • НХЛ
    •  Нью-Йорк Айлендерс 02:30 Коламбус

    Коламбус

  • НХЛ
    •

    «Нью-Йорк Айлендерс»

    Турнирное положение: Ещё неделю назад казалось, что «Нью-Йорк Айлендерс» уже ничего не поможет попасть в плей-офф, однако клуб Руа нашел в себе силы и смог подняться на 10 место восточной конференции.

    Последние матчи: За четыре последних матча «Нью-Йорк Айлендерс» проиграл только «Калгари», и то это случилось только в овертайме.

    Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: Барзал и Варламов по-прежнему не могут помочь «Нью-Йорк Айлендерс». Есть вопросы по здоровью Боквиста, но он с большой долей вероятности примет участие в предстоящей игре.

    Общий тонус клуба: В поединке против совсем поникшего «Коламбуса» хозяевам льда нужно просто реализовать свои моменты по матчу.

    «Коламбус»

    Турнирное положение: Сил на финишную прямую «Коламбусу» откровенно не хватило, и сейчас «Коламбус» располагается вслед за «островитянами» на 11 строчке Востока.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: Шесть матчей подряд «Коламбус» не может победить, а в трех проигранных поединках «жакеты» так и вовсе не смогли распечатать ворота соперников.

    Травмированные игроки: Дела с травмированными игроками у «Коламбуса» постепенно улучшаются, поскольку в лазарете клуба осталось всего два игрока — Кристиансен и Лабанк.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Общий тонус клуба: Равноценной игры против «Айлендерс» не получится, поэтому гостям нужно думать, как не пропустить слишком много.

    Статистика для ставок

    • «Нью-Йорк Айлендерс» в четырех последних матчах одержал три победы

    • «Коламбус» не может победить уже шесть матчей кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.11, на ничью — 4.56, на гостей — 2.95.

    Прогноз: Хозяева льда выглядят более реальными претендентами на победу в этой игре.

    Альтернативный прогноз: Оба клуба знатно порезвятся в нападении.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.11.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.02.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.46
  • Прогноз на матч Новая Каледония — Новая Зеландия
  • Футбол
  • Сегодня в 09:10
    •  3.30
  • Прогноз на матч Урал — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч ЦАР — Мали
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Литва — Финляндия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Кот-д’Ивуар — Гамбия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Мадагаскар — Гана
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Англия — Латвия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч Польша — Мальта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.85
  • Прогноз на матч Сан-Марино — Румыния
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  5.31
  • Экспресс дня 24 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Кипр
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.55
  • Прогноз на матч Албания — Андорра
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.79
  • Прогноз на матч Даллас — Миннесота
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Юта — Детройт
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус: прогноз и ставка за 2.11, статистика, коэффициенты матча 25.03.202502:30. «Островитяне» продолжат борьбу за плей-офф?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры