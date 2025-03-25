В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» будет принимать «Коламбус». Игра пройдет на «UBS Арене» 25 марта. Начало встречи — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Нью-Йорк Айлендерс» — «Коламбус», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Нью-Йорк Айлендерс»

Турнирное положение: Ещё неделю назад казалось, что «Нью-Йорк Айлендерс» уже ничего не поможет попасть в плей-офф, однако клуб Руа нашел в себе силы и смог подняться на 10 место восточной конференции.

Последние матчи: За четыре последних матча «Нью-Йорк Айлендерс» проиграл только «Калгари», и то это случилось только в овертайме.

Травмированные игроки: Барзал и Варламов по-прежнему не могут помочь «Нью-Йорк Айлендерс». Есть вопросы по здоровью Боквиста, но он с большой долей вероятности примет участие в предстоящей игре.

Общий тонус клуба: В поединке против совсем поникшего «Коламбуса» хозяевам льда нужно просто реализовать свои моменты по матчу.

«Коламбус»

Турнирное положение: Сил на финишную прямую «Коламбусу» откровенно не хватило, и сейчас «Коламбус» располагается вслед за «островитянами» на 11 строчке Востока.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: Шесть матчей подряд «Коламбус» не может победить, а в трех проигранных поединках «жакеты» так и вовсе не смогли распечатать ворота соперников.

Травмированные игроки: Дела с травмированными игроками у «Коламбуса» постепенно улучшаются, поскольку в лазарете клуба осталось всего два игрока — Кристиансен и Лабанк.

Общий тонус клуба: Равноценной игры против «Айлендерс» не получится, поэтому гостям нужно думать, как не пропустить слишком много.

Статистика для ставок

«Нью-Йорк Айлендерс» в четырех последних матчах одержал три победы

«Коламбус» не может победить уже шесть матчей кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.11, на ничью — 4.56, на гостей — 2.95.

Прогноз: Хозяева льда выглядят более реальными претендентами на победу в этой игре.

Альтернативный прогноз: Оба клуба знатно порезвятся в нападении.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.11.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.02.