В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Амур». Игра пройдет на «Арене Трактор» 3 января. Начало встречи — в 14:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Трактор» — «Амур», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Трактор»

Турнирное положение: В 41 игре «Трактор» заработал 54 очка, с которыми сместился на 2-ю строчку в таблице Восточной конференции, позволив уйти в отрыв на 2 балла «Салавату Юлаеву».

Последние матчи: Во второй половине декабря «Трактор» попытался улучшить турнирные дела за счет двух побед подряд над «Барысом» — 3:2; 5:3.

Однако сразу после матчей с аутсайдером лиги челябинцы проиграли «Автомобилисту» — 1:3 и «Ак Барсу» — 0:4. В последней встрече команда Бенуа Гру разбила «Нефтехимик» — 6:2.

Не сыграют: В составе челябинцев нет кадровых потерь.

Состояние команды: Еще недавно лидерство «Трактора» в конференции казалось непоколебимым, но ввиду не лучших результатов ситуация изменилась.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Атакующая линия «Трактора» больше не радует стабильной игрой: команда Бенуа Гру утратила былую свежесть и пока не может выправить текущее положение.

На фоне потери общего тонуса просели и вратарские показатели челябинцев. В последних матчах процент отражений «Трактора» заметно снизился, как и уверенность всей команды.

«Амур»

Турнирное положение: После 40 матчей на счету дальневосточников имеется 21 балл. В таблице конференции команда по-прежнему занимает 12-ю строчку, отставая от зоны плей-офф на 16 баллов.

Последние матчи: В одном из последних матчей прошлого года «Амур» добился крупной победы над «Сибирью» — 5:1, положив таким образом конец серии из 4-х поражений. Однако в заключительных играх декабря команда Виктора Костюченка уступила «Салавату Юлаеву» (дважды — 0:3; 4:5 ОТ) и «Сибири» — 3:4.

Не сыграют: В составе «Амура» кадровые потери отсутствуют.

Состояние команды: «Амур» продолжает предпринимать попытки вернуться к уровню прошлого года, но его результаты остаются неутешительными.

На ледовой площадке команда Виктора Костюченка регулярно теряет инициативу и испытывает трудности в завершении атак, хотя упор делает именно на стремлении навязать динамичную борьбу впереди.

На выезде «Амур» действует более организованно, временами набирая важные в психологическом смысле очки, но в целом хабаровчане по-прежнему проваливают большинство матчей на фоне безобразного уровня игры в обороне.

Статистика для ставок

Только в 2-х матчах из 13 последних в гостях «Амуру» удалось победить

В 5 матчах из 7 последних на выезде «Амур» пропускал не менее 4 голов

В 4-х последних очных матчах непременно был пробит тотал больше 5.5

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Трактора» оценивается букмекерами в 1.51, ничья — в 5.30, а победа «Амура» — в 5.15.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.24, на тотал меньше 5.5 — за 1.65.

Прогноз: На территорию «Трактора» дальневосточники едут в качестве команды с минимальными шансами на успех, но с учетом проблемного состояния челябинцев гости могут навязать борьбу.

Ставка: «Амур» победит с форой + 1.5 за 1.95.

Прогноз: Результативность «Трактора» в настоящий момент оставляет желать лучшего. То же самое можно сказать о реализации «Амура».

Ставка: Тотал меньше 5 за 1.90.