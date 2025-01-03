ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Альваро Мората Яркий Евро-2024 и скандальный «Золотой мяч». Колыванов, Пименов и Шмурнов подводят итоги европейского футбольного года Джон ДжонсВозвращение Джонса, рекорд Перейры, 7 новых чемпионов — главные итоги UFC в 2024 году Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»)АПЛ. «Манчестер Сити» победил «Лестер», «Ливерпуль» разгромил «Вест Хэм», «Арсенал» выиграл у «Брентфорда»
  • 10:05
    • Мирра Андреева пробилась в 1/4 финала турнира в Брисбене
  • 09:19
    • Полина Кудерметова выиграла у Касаткиной и вышла в четвертый круг турнира в Брисбене
    Все новости спорта

    Способен ли «Амур» на сенсацию в Челябинске?

    «Трактор» — «Амур». Ставка (к. 1.95) и прогноз на хоккей, КХЛ, 3 января 2025 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Трактор Прогнозы на Амур
    Прогноз и ставки на «Трактор» — «Амур»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Вячеслав Грецкий
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Амур». Игра пройдет на «Арене Трактор» 3 января. Начало встречи — в 14:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Трактор» — «Амур», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ 03 Января 2025 года

    Трактор

  • Челябинск
    •  Трактор 14:00 Амур

    Амур

  • Хабаровск
    •

    «Трактор»

    Турнирное положение: В 41 игре «Трактор» заработал 54 очка, с которыми сместился на 2-ю строчку в таблице Восточной конференции, позволив уйти в отрыв на 2 балла «Салавату Юлаеву».

    Последние матчи: Во второй половине декабря «Трактор» попытался улучшить турнирные дела за счет двух побед подряд над «Барысом» — 3:2; 5:3.

    Трактор — Амур: коэффициенты букмекеров

    Однако сразу после матчей с аутсайдером лиги челябинцы проиграли «Автомобилисту» — 1:3 и «Ак Барсу» — 0:4. В последней встрече команда Бенуа Гру разбила «Нефтехимик» — 6:2.

    Не сыграют: В составе челябинцев нет кадровых потерь.

    Состояние команды: Еще недавно лидерство «Трактора» в конференции казалось непоколебимым, но ввиду не лучших результатов ситуация изменилась.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Атакующая линия «Трактора» больше не радует стабильной игрой: команда Бенуа Гру утратила былую свежесть и пока не может выправить текущее положение.

    На фоне потери общего тонуса просели и вратарские показатели челябинцев. В последних матчах процент отражений «Трактора» заметно снизился, как и уверенность всей команды.

    «Амур»

    Турнирное положение: После 40 матчей на счету дальневосточников имеется 21 балл. В таблице конференции команда по-прежнему занимает 12-ю строчку, отставая от зоны плей-офф на 16 баллов.

    Последние матчи: В одном из последних матчей прошлого года «Амур» добился крупной победы над «Сибирью» — 5:1, положив таким образом конец серии из 4-х поражений. Однако в заключительных играх декабря команда Виктора Костюченка уступила «Салавату Юлаеву» (дважды — 0:3; 4:5 ОТ) и «Сибири» — 3:4.

    Не сыграют: В составе «Амура» кадровые потери отсутствуют.

  • «Салават Юлаев» — новый лидер Востока, ЦСКА — второй на Западе, «Динамо» Минск — в первой пятерке
  • КХЛ: обзор 16-й игровой недели
  • 30/12/2024

    • Состояние команды: «Амур» продолжает предпринимать попытки вернуться к уровню прошлого года, но его результаты остаются неутешительными.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    На ледовой площадке команда Виктора Костюченка регулярно теряет инициативу и испытывает трудности в завершении атак, хотя упор делает именно на стремлении навязать динамичную борьбу впереди.

    На выезде «Амур» действует более организованно, временами набирая важные в психологическом смысле очки, но в целом хабаровчане по-прежнему проваливают большинство матчей на фоне безобразного уровня игры в обороне.

    Статистика для ставок

    • Только в 2-х матчах из 13 последних в гостях «Амуру» удалось победить

    • В 5 матчах из 7 последних на выезде «Амур» пропускал не менее 4 голов

    • В 4-х последних очных матчах непременно был пробит тотал больше 5.5

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Трактора» оценивается букмекерами в 1.51, ничья — в 5.30, а победа «Амура» — в 5.15.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.24, на тотал меньше 5.5 — за 1.65.

    Прогноз: На территорию «Трактора» дальневосточники едут в качестве команды с минимальными шансами на успех, но с учетом проблемного состояния челябинцев гости могут навязать борьбу.

    Ставка: «Амур» победит с форой + 1.5 за 1.95.

    Прогноз: Результативность «Трактора» в настоящий момент оставляет желать лучшего. То же самое можно сказать о реализации «Амура».

    Ставка: Тотал меньше 5 за 1.90.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Джокович — Монфис
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Рублев — Марожан
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Селтик
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Абердин — Росс Каунти
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Хартс — Мотеруэлл
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Германия — Казахстан
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Анортосис — Пафос
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч АЕЛ Лимасол — Аполлон
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Данди — Данди Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Маккаби Хайфа — Маккаби Бней-Рейне
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Интер — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.22
  • Экспресс дня 2 января 2025 года
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч США — Швейцария
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Вашингтон — Миннесота
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Трактор» — «Амур»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 03.01.2025. Прогнозы на хоккей. Способен ли «Амур» на сенсацию в Челябинске?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры